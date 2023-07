iShares Taiwan ETF har en direktavkastning på 16 %: Är EWT ett säkert köp?

Taiwan går i motvind 2023 som oro för geopolitik och efterfrågan på halvledarprodukter. Dess ekonomi minskade med 3,02 % på årsbasis under första kvartalet efter att ha fallit med 0,4 % under fjärde kvartalet förra året. Genom att dra ihop sig under två raka kvartal betyder det att Taiwan har gått in i en lågkonjunktur. Trots detta har iShares Taiwan ETF (EWT) ökat med ~18% i år.

Investera i Taiwan-aktier

Copy link to section

Taiwans ekonomi går igenom stora motvindar när spänningarna mellan USA och Kina fortsatte. Som ett resultat av detta investerar många länder hårt för att förändra sina leveranskedjor. Till exempel antog USA CHIPs Act som syftar till att föra halvledarinvesteringar i landet.

https://www.youtube.com/watch?v=EnFVL2fkJyE

Även Europa investerar miljarder dollar i halvledarindustrin. Målet är att säkerställa att leveranskedjorna i dessa länder är starka nog att stå emot globala chocker. Den största chocken är en potentiell invasion av Taiwan av Kina.

Ändå kommer Taiwan att behålla ett försprång inom halvledarindustrin på grund av det avancerade skedet av sina fabriker. Det är också värt att notera att många taiwanesiska företag investerar i västländer. Taiwan Semiconductor investerar till exempel 40 miljarder dollar i en fabrik i Arizona.

Därför undviker många investerare iShares Taiwan ETF på grund av de geopolitiska riskerna och rädslan för att landet ska tappa sitt försprång i semiindustrin. Även om en invasion är trolig, kommer Taiwan sannolikt att fortsätta växa under de kommande åren.

EWT ETF är också en artificiell intelligens spela eftersom de största beståndsdelarna finns i teknikindustrin. Teknikaktier utgör cirka 60 % av fonden. De inkluderar företag som Taiwan Semi, Foxconn, MediaTek och United Microelectronics.

Är iShares Taiwan ETF ett bra köp?

Copy link to section

Därför tror jag att iShares Taiwan ETF är en bra investering av tre skäl. För det första har geopolitisk rädsla skapat rabatter i fonden. Jag tror att företag som TSMC och Foxconn är svåra att ersätta även när riskminskningen fortsätter.

För det andra har fonden en enorm direktavkastning som är för svår att ignorera. Den har en TTM-avkastning på 15,8 % och en terminsavkastning på 16 %. Under de senaste 3 och 5 åren hade dess direktavkastning en CAGR på 94 % respektive 45 %.

Slutligen, tekniker stödjer fonden. Det dagliga diagrammet visar att EWT ETF har varit i en stark hausseartad trend under de senaste månaderna. Den har lyckats passera 50% Fibonacci Retracement-nivån. Fonden stöds också av glidande medelvärden för 25 dagar och 50 dagar.

Därför finns det en sannolikhet att iShares MSCI Taiwan ETF kommer att fortsätta att stiga när köpare siktar på nästa nyckelmotståndsnivå på $53,22, 78,6% retracement-poäng.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.