Kleros prognos: PNK stiger under ny titt på decentraliserad skiljedom

Kleros-priset steg i höjden på tisdagen efter att det nya kryptovalutaprojektet Worldcoin (WLD) gick live, med den inhemska Kleros-tokenen PNK som steg till 0,024 dollar. Medan de flesta kryptovalutor handlades lägre eller platt under dagen, hoppade PNK mer än 9%, delvis efter att Ethereums medgrundare Vitalik Buterin nämnde Proof of Humanity och Kleros decentraliserade domstolssystem i sitt inlägg om Worldcoin.

Samtidigt fortsatte Chancer-förköpet att locka fler investerare med det totala beloppet som hittills samlats in bara precis under $990 000.

Vitalik lyfter fram Kleros i Worldcoin-inlägget

Kleros (PNK) är ett decentraliserat skiljedomsprotokoll som erbjuder en plattform för tvistlösning i Web3-ekonomin. Projektet lanserades i juli 2018 och syftar till att överbrygga kryptoekonomin och rättssystemet via ett blockkedjebaserat verktyg för att avgöra tvister.

Förutom att agera som en förtroendelös medlare för ärenden på dApps, är Kleros en decentraliserad betalningstjänst. PNK är ett ERC20-verktygstoken som driver Kleros ekosystem, varav en del innebär att tokeninnehavare blir jurymedlemmar.

Denna unika blockkedje-arkitektur är vad Vitalik hänvisade till när han pratade om frågorna kring “bevis på personlighet“, eller det så kallade “unika mänskliga problemet.”

Worldcoin (skapat av OpenAI CEO Sam Altman och Tools for Humanity’s Alex Blania) är ett av de största bevisen på personlighetsprojekt. Som Invezz berättade gick projektets huvudnät live på måndagen. Vitalik säger att Kleros decentraliserade domstol erbjuder en av mekanismerna för att lösa frågan om en unik person. Priset på Kleros ser ut att ha stigit efter dessa kommentarer.

Kleros prisprognos

Även om det inte är en plattform för förutsägande marknader – som Chancer – är Kleros design en som kan se att dApps och äldre finansplattformar drar nytta av ett billigt skiljeförfarande. Detta genom att utnyttja PNK-tokenen, ett smart kontraktsbaserat depositionssystem och orakelupplösningar. PNK används för att uppmuntra jurymedlemmar och innehavare i förvaltningssyfte.

När det gäller prisprestanda är det högsta rekordet för tokenen $0,38 som nåddes i maj 2021. PNK har handlats lägre sedan oktober 2022, nedgångarna sammanfaller med den bredare nedåtgående trenden på kryptomarknaden.

Altcoinet är för närvarande baisse och kan sjunka igen om vinsttagningen och det bredare försäljningstrycket fortsätter. Som sådan kan området runt $0,026 ge den omedelbara motståndsnivån för altcoinet. $0,020 kan vara den primära stödnivån.

Vad är Chancer?

Liksom Kleros tar Chancer med ett revolutionerande blockkedje-baserat system till den traditionella marknaden. I sin whitepaper beskriver projektet en peer-to-peer (P2P) bettingplattform för Web3. Det betyder att till skillnad från traditionella bookmakers och andra spelleverantörer erbjuder Chancer ett nytt ekosystem där spelarna har kontroll över de marknader de skapar, delar och tjänar på.

En unik aspekt av Chancer kommer att vara dess decentralisering och transparens, där satsningsskapare kan dra nytta av inte bara anpassade P2P-marknader, utan även andra intjäningsmöjligheter i form av insats- och styrningsbelöningar.

Besök Chancer.com för att lära dig mer om detta projekt.

$CHANCER prisprognos

Chancer-plattformen är under utveckling och har för närvarande sin inhemska token $CHANCER i förköp. Som framhävts på olika sätt under de senaste dagarna håller $CHANCER-tokensen som erbjuds investerare under förköpet snabbt på väg att ta slut. Intresset för projektet understryks av hur snabbt teamet har lyckats samla in nästan 1 miljon dollar av målet 15 miljoner dollar.

Om vi tittar på $CHANCER-priset idag, har vi tokenen på $0,011. Den kommer sedan att öka till $0,012 under nästa förköpssteg och fortsätta att stiga vid vartannat steg tills den når $0,021.

Även om vi inte kan erbjuda en prisförutsägelse för $CHANCER baserat på dess tokenförköp och värdeförändringar, är det möjligt att lyfta fram möjliga mål när tokens börjar handlas på börser.

Om allt löser sig för Chancer, om marknadsförhållandena tillåter, kan det första stora målet 2024 vara mellan $0,5 och $1.

Ingenting tyder på att $CHANCER säkerligen kommer att göra detta, men om alla marknader håller på att rally, kan högre nivåer för tokenens pris vara möjliga.

Vilka faktorer kan påverka Chancers pris 2024?

Troligtvis är en av faktorerna som kan vara enorma för Chancers tokenpris potentialen för dess P2P-spelmarknad mitt i en tillväxtprognosen på 11% för den globala bettingindustrin.

Dessutom kan lanseringen av betaplattformen och testnät för market making, virtuell betting och livestreaming under fjärde kvartalet vara viktiga händelser. Mainnet-lansering och utrullning av styrningsprotokoll under första kvartalet 2024 kan också vara en mycket efterlängtad utveckling.

Ofta har sådana milstolpar kommit med ökad efterfrågan på den underliggande verktygstokenen på den öppna marknaden.

En annan trigger kan vara den eventuella noteringen av tokens på stora kryptovalutabörser, vilket färdplanen visar förväntas under tredje kvartalet. Marknaden för kryptovaluta är inte främmande för tokens som exploderar 50x, 100x när de går live på plattformar som Coinbase och Binance – särskilt under en tjurmarknad.

Långsiktiga utsikter för Chancer och bortsett från dessa faktorer, är det bra att notera att krypto fortfarande är ett begynnande utrymme. Ett sammanflöde av alla typer av motvind kan komma med negativa triggers.