USD/SGD-kursen stiger när detaljhandeln i Singapore faller igen

Växelkursen USD/SGD fortsatte att stiga på fredagen efter att ytterligare data visade att Singapores ekonomi saktade in. Paret steg till en högsta 1,3426, vilket var mycket högre än veckans lägsta 1,3164.

Singapores detaljhandel sjönk

Efter att ha vuxit snabbt under de senaste åren finns det tecken på att landets ekonomi bromsar in. Som jag skrev här visade de senaste uppgifterna att ekonomin undvek en recession under andra kvartalet efter att ha växt med 0,7% på årsbasis och med 0,3% på QoQ-basis. Ekonomin hade krympt med 0,4 % under första kvartalet.

De senaste uppgifterna visade att landets detaljhandelsförsäljning fortsatte att falla i juni. I ett uttalande sjönk landets detaljhandelsförsäljning med 0,8 % i juni efter att ha fallit med ytterligare 0,2 % i maj. Denna nedgång var värre än medianuppskattningen på 0,0 %. Detaljhandelsförsäljningen har kämpat de senaste månaderna.

Samtidigt sjönk landets detaljhandelsförsäljning från 1,8 % i maj till 1,1 % i juni, lägre än de förväntade 2,7 %. Det är viktiga siffror eftersom landets detaljhandel är en stor del av landets ekonomi. Tillverkningsproduktionen har också kämpat.

Ändå visar vissa delar av Singapores ekonomi en viss motståndskraft. Till exempel går det bra för finans- och turistnäringen. De senaste siffrorna visade att landet har sett miljontals turister under de senaste månaderna.

Nästa viktiga katalysator för USD/SGD-paret kommer att vara den kommande amerikanska non-farm payroll-datan (NFP). Ekonomer förväntar sig att uppgifterna visar att ekonomin lade till över 200 000 jobb i juli efter att ha lagt till 209 000 under föregående månad.

USD/SGD teknisk analys

USDSGD-diagram av TradingView

4H-diagrammet visar att växelkursen för USD till SGD har glidit uppåt under de senaste dagarna. Den har rört sig över den viktiga stödnivån på 1,3200, den lägsta nivån i juli. Paret har hoppat över 25-periodernas och 50-periodernas glidande medelvärden och den stigande trendlinjen som visas i blått.

Därför kommer USD/SGD-paret sannolikt att fortsätta stiga när köpare siktar på nästa nyckelmotståndsnivå på 1,3570, den högsta punkten den 29 juni, 25 maj och 10 mars. Ett drag under stödet vid 1,3340 kommer att ogiltigförklara den hausseartade vyn.

