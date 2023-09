Nio aktieprisprognos: smartphone är ett drag, inte en katalysator

Nio (NYSE: NIO) aktiekurs kommer att vara i rampljuset under de närmaste dagarna när företaget presenterar sin smartphone. Aktien sjönk till den lägsta nivån på 8 dollar på tisdagen, den lägsta nivån sedan den 23 juni. De har dragit sig tillbaka med mer än 48 % från den högsta nivån i augusti.

Nio Inc. står inför stora motvindar

Nio är ett ledande kinesiskt elbilsföretag som en gång sågs som landets motsvarighet till Tesla, det största företaget i branschen. På senare tid har Nio gått igenom många utmaningar, inklusive långsam tillväxt och hög konkurrens.

Konkurrens är en stor utmaning för alla kinesiska elbilsföretag. För några år sedan fanns det över 500 företag i området, med hjälp av enorma subventioner från regeringen. Idag finns det mindre än 100 företag.

Nio konkurrerar med två typer av företag. För det första finns det renodlade elbilsföretag som Xpeng och Li Auto, som alla har tagit marknadsandelar under åren. För det andra finns det traditionella biltillverkare som Volkswagen, BMW och General Motors som har lanserat sina elbilar.

Nios största utmaning är att den kinesiska marknaden nu börjar bli mättad. Dessutom har företaget ingen marknadsandel utomlands. Och nyligen lovade europeiska ledare att undersöka kinesiska företag som Nio, Xpeng och Li Auto.

De senaste resultaten visade att Nios intäkter uppgick till över 1,2 miljarder USD under andra kvartalet, en minskning med 18,50 % från ett år tidigare. Dess bruttomarginaler sjönk till 1% under Q2 från 13% under Q2 2022. Den ökade också sina FoU-kostnader med 55,6%, Nio hoppas kunna leverera mellan 50k och 70k under Q3.

Nio smartphone lansering

Därför hoppas Nio att dess nya smartphone kommer att bidra till att öka tillväxten. Det kommer att börja leveranser av dessa telefoner på torsdag denna vecka. Telefonerna kommer att kosta mellan $889 och $1,029.

Ändå tror jag att smartphones inte kommer att vara en stor affär för företaget. För det första känner jag att telefonerna är ganska dyra. Som sådan kanske många potentiella köpare föredrar att köpa de nya iPhones istället.

För det andra är smartphoneindustrin nu mycket mättad med företag som Apple, Samsung och Xiami som har en stor marknadsandel. Nya smartphoneföretag, inklusive Nothing och Google Pixel har kämpat för att ta del.

För det tredje är smartphoneindustrin inte en växande sådan. I en färsk rapport fann Counterpoint Research att smartphoneförsäljningen har varit i en nedåtgående trend under de senaste månaderna. De flesta märken, inklusive Samsung, Vivo, iPhone och Oppo, har fallit.

Därför anser jag att företaget istället för att lansera en smartphone bör fokusera på att förbättra sin elbilsdrift och lönsamhet.

https://www.youtube.com/watch?v=0A-ugTPAfDk&pp=ygUObmlvIHNtYXJ0cGhvbmU%3D

Nio aktiekursprognos

Nio-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att Nio-aktien har varit i en stark baisseartad trend de senaste månaderna. Den passerade nyligen den viktiga stödnivån på $10,73, den högsta punkten den 30 mars.

Aktien har hållit sig under 50-dagars och 25-dagars glidande medelvärden och det avgörande stödet på $9,55 (låg 3:e januari). Därför är utsikterna för aktien baisse, med nästa stödnivå att se är på $7,21, den lägsta punkten den 31 mars.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.