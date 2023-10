Röd varning: Undvik dessa EV-aktier: FFIE, MULN, WKHS, GOEV

Bilindustrin går igenom stora förändringar när världen övergår till elfordon (EV). Till exempel har antalet bilföretag vuxit snabbt under de senaste åren.

I USA har Tesla Model Y blivit det fjärde mest sålda fordonet i år. Detta är anmärkningsvärt eftersom fordonet bara lanserades för några år sedan. Andra märken som Tesla Model Y och Rivian vinner också marknadsandelar.

Kina, den största marknaden i världen, håller också på att förändras eftersom företag som Byd, Nio, Xpeng och Li Auto tränger undan traditionella varumärken. Det finns nu över 100 elbilsföretag i Kina.

Jag tror att många små elbilsföretag inte kommer att existera under de kommande åren på grund av stigande förluster och utmaningarna i branschen. Här är några av de bästa EV-aktierna att undvika.

Faradays framtid

Faraday Future (NASDAQ: FFIE) är ett elbilsföretag som bygger lyxvarumärken i USA. Företaget har varit en kontantförbränningsanläggning som förlorade över 1,4 miljarder dollar under 2019, 2020, 2021 och 2022. Dess nettoförlust under de senaste tolv månaderna uppgick till över 577 miljoner dollar.

Faraday Future letar nu efter mer pengar eftersom de försöker öka produktionen av sina fordon. I ett uttalande förra veckan sa företagets grundare att företaget gjorde sitt bästa för att hitta en strategisk investerare. Detta kommer inte att vara lätt i en tid då korta obligationer ger över 5 %.

De senaste resultaten visade att Faraday Futures kontanter kraschade från 31,8 miljoner USD under första kvartalet till 17,9 miljoner USD. Som Rivian har visat behöver elbilsföretag miljarder dollar för att öka produktionen. Rivian har redan bränt över 6 miljarder dollar under de senaste åren och har nyligen samlat in ytterligare pengar.

Mullen Automotive

Mullen Automotive (NASDAQ: MULN) är en annan EV-aktie att undvika. Precis som Faraday Future har företaget bränt kontanter under de senaste åren. Det gjorde det genom sin interna verksamhet och sina förvärv av Bollinger Motors och Electric Last Mile Solutions (ELMS).

Mullen Automotive har fortfarande bra kassa i sin balansräkning. Det slutade förra kvartalet med 214 miljoner dollar i kontanter och kortsiktiga investeringar. Man har nu bestämt sig för att använda en del av dessa pengar för att återköpa sina aktier, ett drag som jag anser inte är meningsfullt eftersom företag köper tillbaka aktier med sitt fria kassaflöde.

Dessa medel kommer snart att tömmas eftersom Mullen hade en nettoförlust på över 300 miljoner dollar under det senaste kvartalet. Därför tror jag att MULN-aktien kommer att förbli under press under lång tid.

Canoo

Canoo (NASDAQ: GOEV) aktiekurs har varit i en baisseartad trend ett tag. Den har sjunkit från $25 2020 till mindre än $0,50 idag. Detta hände när företaget fortsatte att bränna kontanter när det växlade till sina fordonsleveranser. Canoo har förlorat över 500 miljoner dollar under de senaste fyra kvartalen.

Canoos fördelar är att man minskar sina förluster och att man har en enorm orderstock. Till skillnad från Faraday Future riktar den sig också mot en nischmarknad inom leveransbranschen. Detta gör det till ett bättre företag än FFIE och Mullen.

Utmaningen för Canoo, som jag skrev här , är att dess balansräkning inte är tillräckligt stark för att finansiera dessa projekt. Det slutade förra kvartalet med bara 5 miljoner dollar och upplupna kostnader på över 44,6 miljoner dollar.

Arbetshästgrupp

Workhorse Group (NASDAQ: WKHS) aktiekurs har sjunkit från 42,80 USD 2021 till 0,44 USD. Företagets utmaningar är desamma som de andra tre. Det har bränt massor av kontanter och det kommer att bli svårt att hitta finansiering.

Det hade över 140 miljoner dollar i kontanter under förra årets andra kvartal och 62,4 miljoner dollar under samma period i år. Företaget noterar över 23 miljoner dollar i kvartalsförluster. Därför kommer det att behöva skaffa ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet.