EU är enligt uppgift överens om delning av kryptoskattedata, men är detta bra för Shiba Memu?

Kryptoregleringar kommer ikapp den digitala tillgångssektorn efter långvarig osäkerhet. Det senaste är nya regler för delning av kryptoskattedata, som tjänstemän i EU enades om på tisdagen. Det kommer även när kryptotillgångar fortsätter att växa, med investerare som investerar i sektorn. Shiba Memu (SHMU), en kommande meme-kryptovaluta, är en av dem. Sedan förköpet öppnades har investerare köpt över 3,9 miljoner dollar av SHMU. Men hur förändrar de framväxande reglerna investeringslandskapet?

Ny delning av kryptodata i EU för att öka skatteefterlevnaden

The Eighth Directive on Administrative Cooperation (DAC8) nya EU-regler syftar till att förbättra kryptoefterlevnaden. Reglerna tvingar kryptoenheter att dela information om kunders kryptoinnehav. Uppgifterna rapporteras automatiskt till skattemyndigheten.

DAC8, som kommer att registreras formellt på EU:s officiella resa, kommer att träda i kraft 20 dagar efter publiceringen. EU-medlemmar föreslog reglerna förra året för att täppa till kryphål för potentiell tillgångsexodus med hjälp av digitala tillgångar.

Reglerna täcker olika krypton, såsom stablecoins, decentraliserade finanstokens och non-fungible tokens. Returer från kryptoprodukter såsom staking omfattas också.

EU säger att de nya reglerna kompletterar dess landmärke Markets in Crypto Assets Regulation ( MiCA). De nya reglerna gäller även för finansiella enheter när det gäller elektroniska pengar och CBDC.

Kryptoreglering och Shiba Memu

Det är tydligt att reglering är en oundviklig kryptoutveckling, med EU:s regler som understryker trenden. Detta har dock varit ett välkommet meddelande eftersom sektorn länge har fördömt osäkerhet.

Positivt för kryptoregleringen är ökad efterfrågan på högnyttiga och värdefulla projekt. Fördelen kommer att uppnås när reglerna rengör sektorn från missförhållanden, vilket ökar marknadens förtroende. Som ett resultat kommer kvalitetskryptoprojekt att frodas.

Shiba Memu uppskattar sig själv som ett hållbart meme-kryptoprojekt. Projektet utnyttjar kraften hos AI för att marknadsföra sig själv. För många memeälskare är detta välkommet. Memelandskapet saknar den här typen av projekt, och förlitar sig ofta på omnämnanden av influencers för att få dragkraft.

Med AI lär sig Shiba Memu hela tiden och blir intelligent och kraftfull. Som sådan förväntar sig teamet att Shiba Memu ska rida på meme-frenesi och bli populär. Detta kommer att göra det möjligt för tokenen att erbjuda hög ROI till investerare.

Är Shiba Memu en bra investering?

Shiba Memu hämtar sin nytta från AI, vilket gör den attraktiv för värdeinvesterare. Till skillnad från sina meme-kamrater, som tappar fart när en befintlig hype avtar, kan Shiba Memu återuppfinna sig själv. Funktionen gör det möjligt för Shiba Memu att vinna värde och överleva investerares rädsla för ohållbarhet.

Tidiga Shiba Memu-stödjare räknar också med de sociala delarna av projektet. Shiba Memu har en AI-instrumentpanel för att engagera sig i samhället. Användare ställer frågor och får feedback. De kan också använda instrumentpanelen för att lära sig om de senaste trenderna inom kreativ reklam. Socialt engagemang hjälper projektet att behålla mojo och öka i värde.

Shiba Memu har också ett insatsprogram. Produkten låter investerare tjäna pengar samtidigt som de bidrar till plattformens tillväxt. Insats låser också upp likviditet för SHMU, vilket gör att tokenen kan upprätthålla vinster.

Med tiden förväntas Shiba Memu få dragkraft och öka i värde. Tidiga investerare har redan bjudits på en meme-vibe eftersom tokenen ökar dagligen kl. 18.00 GMT. Från ett initialt utgångspris på $0,011125 är Shiba Memu nu värderat till $0,034750. Priset är tre gånger det ursprungliga budet, vilket genererar enorma vinster för investerare.

Bör du investera i Shiba Memu den här veckan?

Shiba Memus förköp närmar sig sitt slut, med bara 13 dagar kvar. När förköpet avslutas kommer investerare att vänta med att köpa tokenen på börser. Att investera idag är vettigt eftersom man får lågpristokens med en potentiell avkastning på upp till 10 gånger.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.