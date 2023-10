Bitcoin närmar sig 30 000 USD mitt i ökad BTC ETF-optimism

Bitcoin (BTC) ökade med cirka 4% under de senaste 24 timmarna för att närma sig den betydande $30K-gränsen. Den ledande krypton efter börsvärde bytte ägare till $29 330 under denna publikation. Dessutom ökade den nästan 10 % under de senaste sju dagarna.

BTC 7-day Chart on Coinmarketcap

BTC har hållit sig högt under den senaste veckan mitt i en optimistisk stämning kring potentiella spot Bitcoin ETF- godkännande. Många analytiker, inklusive välrenommerade Michael van de Poppe, litar på att en börshandlad fond auktorisering bara är en fråga om när.

The Spot #Bitcoin ETF is inevitable. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 19, 2023

Bitcoins uppsida har katalyserat hausseartadhet på den övergripande kryptomarknaden. BTC-förklädda tillgångar BSV och BCH fick upp till 26% för att leda den alternativa marknadsrallyt.

Förnyat ETF-intresse

Samtidigt har leverantörer av börshandlade fonder ändrat sina ansökningar på sistone eftersom förespråkare uppmanar United States Securities & Exchange Commission att godkänna en Bitcoin ETF. Sökande fortsätter också att granska sin ansökan för att uppfylla SEC:s riktlinjer.

JUST IN: BlackRock updates ETF prospectus after talks with 🇺🇸 SEC – just as Ark and Fidelity have 👀 pic.twitter.com/v188wUmdAu — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) October 19, 2023

Finansjättarna BlackRock, Ark Invest och Fidelity uppdaterade sitt ETF-prospekt efter samtal med tillsynsmyndigheten. Dessutom bekräftade ordförande Gary Gensler att SEC arbetar med förslag på Bitcoin-börshandlade fonder.

Bloomberg-analytiker uppgav att det är 90 % sannolikhet att SEC kommer att godkänna en spot BTC ETF tidigt 2024 på grund av positiva samtal med värdepappersregulatorn. Dessutom tror kryptoexperter att ett sådant drag skulle få Bitcoin att klättra till nya rekordnivåer, vilket leder till explosiva fördelar för hela kryptovalutaindustrin.

