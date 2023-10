Evergrande, Country Gardens aktiekurser har kollapsat: undvik

Aktiekurserna på Country Garden och Evergrande har kollapsat, vilket har tagit bort miljarder dollar i värde under de senaste åren. Evergrandes aktiekurs kraschade till 0,53 H$, 97 % från den högsta någonsin. På samma sätt har Country Garden-aktien backat till 0,75 H$, ned från rekordhöga H$14,95.

Kinas fastighetsmarknad kollapsar

Kina har vuxit snabbt under de senaste åren, med hjälp av dess fastighetsmarknad, som står för mer än en fjärdedel av den totala BNP. Landet byggde miljontals lägenheter och nya städer, varav några fortfarande är lediga idag. Över 65 miljoner lägenheter har inga boende.

Kinas lokala myndigheter genererade betydande intäkter från att sälja mark till utvecklare som Evergrande och Country Garden. Samtidigt investerade miljontals kineser på fastighetsmarknaden.

Den senaste tiden har branschen dock kollapsat. Kinas bostadspriser har kraschat i den snabbaste takten någonsin. Som ett resultat har många människor som investerat i branschen sett sitt nettoförmögenhet sjunka.

Ännu värre, många människor som gjort sina insättningar hos kinesiska utvecklare har nästan förlorat sina pengar när de försöker omstrukturera. Därför är innebörden av allt detta att företag som Evergrande och Country Garden i slutändan kommer att kollapsa.

Country Garden missade nyligen en betalning av en dollarobligation, vilket ökar risken för en eventuell kollaps. Den varnade också för att försäljningen hade sjunkit eftersom folk fortfarande var oroliga över dess framtid.

Country Gardens obligationsinnehavare har nu sökt samtal efter att de missade att göra en betalning på 15 miljoner dollar. Gruppen, som har anlitat PJT Partners, är skyldig 2 miljarder dollar av företaget. Totalt har företaget över 200 miljarder dollar i totala skulder, vilket inkluderar betalningar från kunder.

Evergrande, å andra sidan, har varit på livstöd sedan 2021 när det först gick i konkurs. Sedan dess har företaget gått i konkurs i USA i ett försök att skydda sina tillgångar. Det har också misslyckats med att betala flera obligationer.

Vad händer härnäst för aktier i Country Garden och Evergrande?

Country Garden och Evergrande diagram av TradingView

Evergrande och Country Gardens aktiekurser har sjunkit under de senaste åren. De är inte ensamma som Kinas fastighetsindex har sjunkit till rekordlåg nivå. Därför kan vissa investerare frestas att köpa sjunker i hopp om att dessa aktier kommer att studsa tillbaka på lång sikt.

Den sorgliga verkligheten är att dessa aktier står inför en stor utmaning på grund av de stigande räntorna globalt och den kraftiga nedgången i försäljningen. De har också tusentals ofullständiga projekt, som de måste arbeta med.

Det enda hoppet i det här fallet är att Peking använder sina pengar för att rädda dessa företag. Detta är högst osannolikt på grund av den bromsande kinesiska ekonomin och mängden pengar som behövs. Tillsammans har Country Garden och Evergrande över 500 miljarder dollar i skulder. Evergrande är skyldig $340 miljarder medan Country Garden är skyldig $200 miljarder.

Ännu värre, dessa företag har ett berg av dollar-denominerade offshore-obligationer. Denna situation har förvärrats sedan dessa företag gör sina affärer i renminbin, som har deprecierat mot den amerikanska dollarn. Country Garden har 11 miljarder dollar av dessa skulder.

Därför, medan Country Garden och Evergrande aktiekurser har kraschat till sina rekordlåga nivåer, finns det utrymme för mer svaghet.

