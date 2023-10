Solana prisprognos mitt i FTX:s rättegång-omnämnanden och uppkomsten av nya altcoins

Solana (SOL) har nyligen varit i rampljuset för sin motståndskraft och potentiella prisstegring mitt i de många omnämnandena i den pågående FTX-prövningen och uppkomsten av nya altcoins som Shiba Memu.

Med ett intensivt fokus på att tillhandahålla de senaste uppdateringarna och insikterna, gräver den här artikeln i nyckelutvecklingen inom Solanas ekosystem och Solanas (SOL) prisprognos mitt i alla dessa.

Solana i FTX rättegångs-rampljuset

Solana, ett blockkedje-nätverk känt för sina höghastighets- och högpresterande möjligheter, har varit ett hett samtalsämne i den pågående FTX-prövningen. Rättegången, som har fått stor uppmärksamhet i kryptovalutagemenskapen, fokuserar på kollapsen av FTX-börsen förra året.

FTX hade varit en stor förespråkare för Solana, och dess fall skickade chockvågor genom marknaden. Vid den tiden var FTX:s portfölj inom Solanas DeFi- ekosystem nästan värd 1 miljard dollar, vilket ledde till ett förlorat förtroende för kryptovalutan. Skeptiker ifrågasatte Solanas framtid och förutsägelser om ett prisfall till så lågt som $14 cirkulerade.

Solana har dock visat en anmärkningsvärd motståndskraft inför dessa utmaningar. Medan priset tillfälligt rasade, har det sedan dess gjort en stark comeback. SOL handlas för närvarande över $24, och har trotsat oddsen och är återigen på en uppåtgående bana.

Solanas pris-comeback

På en marknad som är ökänd för sin volatilitet har Solanas förmåga att klara stormen inte gått obemärkt förbi.

Solanas prisuppgång har varit konsekvent under hela 2023, även om det inte har kommit utan betydande bakslag. Den har stadigt klättrat och visat orubblig styrka.

En viktig faktor som bidrar till denna comeback är projektets förmåga att anpassa, förbättra och konsekvent släppa uppdateringar och nya produkter. Den senaste tidens hausseartade stämning på kryptovalutamarknaden har också spelat en roll i Solanas återkomst.

En prisuppgång på över 45% från sin lägsta nivå i september under $17,50 har drivit tillbaka Solanas börsvärde över $10 miljarder.

Solana prisprognos

Mitt i diskussionerna kring Solanas resultat är frågan som många investerare ställer sig: “Vad är nästa steg för Solana ?” Analytiker och entusiaster har noga övervakat kryptovalutans prisrörelser, och förutsägelserna är varierande.

Även om det är utmanande att göra exakta prisförutsägelser på kryptovalutamarknaden, ger den senaste utvecklingen och teknisk analys vissa insikter. Solanas förmåga att behålla sin nuvarande prisnivå över $25 anses vara en viktig milstolpe.

Ett ihållande brott mot motståndet i intervallen $24-25 kan öppna dörren för en snabb ökning mot en årlig högsta nivå över $32. Detta kan potentiellt resultera i vinster på cirka 27%.

Tekniska indikatorer, såsom Moving Average Convergence Divergence (MACD), har gett köpsignaler på det dagliga diagrammet, vilket förstärkt de hausseartade utsikterna. Dessutom antyder ett “gyllene kors”-mönster, där ett kortsiktigt glidande medelvärde passerar över ett långsiktigt glidande medelvärde, att köpare har kontroll.

Solana (SOL) prisdiagram

En daglig stängning över $25 är dock avgörande för att bekräfta nästa uppåtgående rörelse.

Tvärtom, om Solana sjunker under denna nivå under en längre period kan det utlösa en försäljning tillbaka till cirka $20.

Denna prisförutsägelse återspeglar optimismen kring Solanas potential men lyfter också fram behovet av försiktig övervakning och riskhantering på den volatila kryptomarknaden.

En kommande meme som konkurrerar med Solana

Mitt i diskussionerna om Solana har kryptovalutautrymmet sett uppkomsten av nya altcoins med unika egenskaper. En sådan altcoin är Shiba Memu (SHMU). Shiba Memu utmärker sig som en meme-token med självförsörjande marknadsföringsmöjligheter som drivs av AI-teknik.

Till skillnad från traditionella meme-tokens som är beroende av mänskliga marknadsföringsinsatser, är Shiba Memu designad för att skapa sina marknadsföringsstrategier, skriva sin PR och marknadsföra sig själv i relevanta forum och sociala nätverk. Dess AI-teknik gör det möjligt för den att generera ett överflöd av marknadsföringsinnehåll, som publiceras på olika plattformar.

Shiba Memus AI-teknik gör det också möjligt för den att engagera sig direkt med användarna. En användarvänlig instrumentpanel underlättar interaktioner med AI och ger möjligheter till feedback, förslag och frågor. Detta innovativa tillvägagångssätt syftar till att skilja Shiba Memu från andra meme-tokens på marknaden.

Shiba Memus pågående förköp

Shiba Memu är just nu mitt uppe i ett pågående förköp.

Shiba Memus förköp erbjuder en möjlighet för tidiga investerare att delta i detta unika projekt. Enligt de senaste uppgifterna är 1 SHMU prissatt till 0,035200 USDT, med nästa pris satt till 0,035425 USDT. USD som samlades in i förköpet har redan överstigit 3,9 miljoner dollar, vilket återspeglar ett växande intresse för projektet.

Både Solanas motståndskraft och Shiba Memus innovativa tillvägagångssätt väcker uppmärksamhet. Investerare och entusiaster följer noga prisrörelserna och utvecklingen i dessa projekt, och kryptogemenskapen förutser ivrigt vad framtiden har att erbjuda för både Solana och framväxande altcoins som Shiba Memu.

