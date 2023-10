Apple ska enligt uppgift spendera 1,0 miljarder dollar per år på Gen AI

Apple Inc (NASDAQ: AAPL) är i fokus denna morgon efter en rapport om att de har beslutat att spendera 1,0 miljarder dollar per år för att utöka sitt fotavtryck inom generativ artificiell intelligens.

Det har gått rykten om Apple GPT

Copy link to section

Även om den tekniska titanen redan använder artificiell intelligens för att förbättra foton, till exempel – har den än så länge inte en Gen AI-produkt i synnerhet som sina kamrater Microsoft och Google.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Men en Bloomberg-rapport på måndagen talade om Ajax – dess mest avancerade stora språkmodell hittills. Dessutom har det förekommit rykten om Apple GPT som i huvudsak är en chatbot som ChatGPT.

Det multinationella företaget är planerat att rapportera sina finansiella resultat för fjärde kvartalet den 2 november. Konsensus är att den ska tjäna $1,39 per aktie mot $1,29 per aktie för ett år sedan.

Apple-aktien har fallit med 14 % jämfört med den högsta nivån under året.

$AAPL after being rejected @ the 100D 170 next big support level, 200D about there toohttps://t.co/hSnjPWLvgB — Options Mike (@OptionsMike) October 22, 2023

Apple vill integrera AI med Siri

Copy link to section

AI-initiativ som Apple Inc har för avsikt att spendera mycket på att gå vidare kommer att ledas av John Giannandrea – dess senior vice president för maskininlärning och strategi för artificiell intelligens, enligt Bloomberg.

Enligt uppgift vill det Nasdaq-listade företaget integrera AI i Apple Music, Messages och Siri. Den vill också utforska tillämpningen av artificiell intelligens i Xcode för att potentiellt hjälpa apputvecklare.

En talesperson för företaget med huvudkontor i Cupertino har ännu inte kommenterat Bloomberg-rapporten på måndagen.

Förra veckan berättade Jefferies-analytikern Edison Lee för kunder i en forskningsanteckning att Huawei har detroniserat iPhone i Kina som Invezz rapporterade här.

https://www.youtube.com/watch?v=2gJ8RiYVnO8

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.