UAW säger att Stellantis “har det sämsta förslaget” när det utökar strejken

Stellantis NV (EPA: STLA) är bekvämt i grönt på att skriva även om United Auto Workers utökade sin strejk ytterligare mot det gamla bilföretaget på måndagen.

Varför utökade UAW sin strejk mot Stellantis?

Ytterligare 6 800 av dess arbetare (ungefär) vid SHAP – Sterling Heights Assembly Plant anslöt sig oväntat till den pågående strejken i morse.

UAW beslutade att vända sig mer aggressivt mot Stellantis eftersom dess nuvarande erbjudande inte ens är i nivå med GM och Ford, avslöjade facket i en pressrelease idag.

Stellantis har det sämsta förslaget på bordet när det gäller löneutveckling, vikariatlön och omställning till heltid, levnadskostnadsjusteringar (COLA) med mera.

Nämnda anläggning i förorten Detroit tillverkar Ram 1500 pickupbilar. Aktierna i Stellantis har stigit med mer än 30 % jämfört med början av detta år vid skrivning.

Stellantis pickup Ram 1500 har ett hälsosamt utbud

Fabriken i Michigan är säkerligen en avgörande fabrik för Stellantis som inte har kommenterat dagens utveckling ännu.

Men det är bättre positionerat för att navigera i denna strejk som främst påverkar produktionen av dess pickupbilar än konkurrenterna Ford och General Motors eftersom dess Ram 1500 redan har mer än 100 dagars leverans.

Totalt strejkar nu mer än 40 000 medlemmar av United Auto Workers mot de tre stora amerikanska biltillverkarna.

Stellantis är planerad att rapportera sina finansiella resultat för tredje kvartalet den 31 oktober. Konsensus är att den ska tjäna 5,90 USD per aktie under innevarande år, vilket förväntas minska väsentligt till 5,29 USD per aktie nästa år.

BREAKING: 6,800 Local 1700 autoworkers join the UAW's Stand Up Strike at Stellantis's largest plant, Sterling Heights Assembly! #StandUpUAW pic.twitter.com/TtbmAL4Q73 — UAW (@UAW) October 23, 2023

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.