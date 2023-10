Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) är nere med mer än 6,0% i utökad handel även om det rapporterade solid tillväxt på baksidan av en reklamåterhämtning och fortsatta kostnadssänkningar under sitt tredje finansiella kvartal.

Annonsförsäljningen hjälpte till under tredje kvartalet

Copy link to section

Teknikgiganten rapporterade 59,65 miljarder dollar i total reklamförsäljning – något bättre än 59,2 miljarder dollar som experter hade förutspått och betydligt bättre än 54,5 miljoner dollar för ett år sedan.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

YouTube-annonser under det nyligen avslutade kvartalet inbringade 7,95 miljarder USD mot 7,07 miljarder USD 2022. Om CNBC:s ” Closing Bell: Overtime ” sa CFRA-analytiker Angelo Zino idag:

Landskapet med digitala annonsutgifter ser mycket hälsosammare ut. När vi går in i 2024 finns det fortfarande katalysatorer för digitala annonser: ett stort val och OS. Investerare bör fortsätta att vara exalterade över det.

VD Sundar Pichai avslöjade också på tisdagen att “Shorts” – YouTubes svar på TikTok nu får cirka 70 miljarder visningar per dag mot drygt 50 miljarder i början av 2023.

Varför är Googles lager nere efter öppettider?

Copy link to section

Teknikaktien är nere efter arbetstid eftersom Google Cloud-intäkterna uppgick till 8,4 miljarder dollar.

Även om den siffran representerar en hel 22% årlig tillväxt – det var långt under $8,6 miljarder som analytiker hade efterlyst. Enligt Angelo Zino:

Tillväxttakten i molnverksamheten var en stor besvikelse. Det bromsade [sekventiellt]. Helt annorlunda än vad vi ser från Microsoft.

Google Cloud ökade till 266 miljoner USD i rörelsevinst under tredje kvartalet jämfört med en förlust på 440 miljoner USD för ett år sedan. Det multinationella företaget är för närvarande upp 40 % hittills.

Anmärkningsvärda siffror i Googles rapport för tredje kvartalet

Copy link to section

Tjänade 19,7 miljarder dollar jämfört med 13,9 miljarder dollar året innan

Vinsten per aktie ökade också från $1,06 till $1,55

De totala intäkterna ökade med 11 % från året innan till 76,7 miljarder USD

Konsensus var 1,46 dollar per andel på 75,96 miljarder dollar i intäkter

Google såg trafikanskaffningskostnader på 12,6 miljarder USD under sitt tredje kvartal – ungefär i linje med förväntningarna. VD Sundari Pichai sa också idag i ett pressmeddelande :

Vi fortsätter att fokusera på att göra AI mer användbar för alla; det är spännande framsteg och mycket mer på gång.

https://www.youtube.com/watch?v=gQh6XNfFHKc

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.