Här är anledningen till att Mina Protocol-priset bara blev paraboliskt

Mina Protocol- priset gick vertikalt på tisdagen när andra kryptovalutor steg. Tokenen mer än fördubblades när den nådde en högsta nivå på $0,913, den högsta nivån sedan den 24 mars. På sin topp höjde tokenen med mer än 165 % från den lägsta nivån i år, vilket gav den ett börsvärde på mer än 780 miljoner dollar.

Mina är en blockchain-plattform som syftar till att bli nästa alternativ till Polygon, Optimism och Arbitrum. Det är världens lättaste blockkedja som använder noll kunskap (zk)-bevis för att bygga dApps inom alla branscher inom decentraliserad finans (DeFi), icke-fungibla tokens (NFT) och mobil.

Mina-priset steg främst på grund av den pågående kryptotjuren. Bitcoin sköt i höjden till 35 000 $ för första gången sedan maj 2022. Det har mer än fördubblats i år när investerare förbereder sig för godkännandet av en spotbitcoin ETF av Securities and Exchange Commission. En sådan flytt kommer att leda till fler inflöden i branschen.

Som ett resultat fortsatte de flesta kryptovalutor att stiga på tisdagen. Det totala börsvärdet för alla digitala valutor har ökat till över 1,26 biljoner dollar. Förutom Mina var andra toppkryptovalutor som ökade Conflux, Pepe, Injective, Rocket Pool och Woo Network.

Mina Protocol-priset steg också efter att tokenen noterades av UpBit, ett sydkoreanskt företag. UpBit är en av de mest aktiva kryptovalutabörserna i världen. Tidigare har Upbit-handlare drivit vissa kryptovalutor högre.

Faktum är att data visar att volymen Mina som handlats i Upbit under de senaste 24 timmarna ökade till över 1,1 miljarder dollar. Det följdes av börser som Binance, som hanterade över 225 miljoner dollar. Andra Mina-börser är Kraken och KuCoin.

Historiskt sett tenderar kryptotokens att samlas efter att ha listats av några av de största börserna som Huobi och Binance. Samtidigt tenderar dessa vinster att bli kortlivade, vilket innebär att Mina-tokenet kan dra sig tillbaka under de kommande dagarna.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.