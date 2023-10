Monero, Avalanche redo för ökad volatilitet eftersom tjurar dominerar kryptomarknaderna

Bitcoins senaste drag från under 30 000 $ till 35 000 $ visar de vilda fluktuationer som kryptovalutavärlden bevittnar. Ändå kanske det inte räcker att följa topptrender för att spåra rörelserna hos vissa digitala mynt.

Samtidigt kan det vara lika enkelt att identifiera projekt att titta på som att hitta tillgångar som upplever ökad volatilitet i kombination med olika prisutlösare. Låt oss utforska vad Monero (XMR) och Avalanche (AVAX) kan ha för opportunistiska investerare som är redo att köra volatilitet den här veckan.

Monero

Monero (XMR) bytte ägare till $158,23 vid denna publikation, och ökade med 1% under den senaste dagen. Den har dock haft en hausseartad hållning under de senaste sju dagarna och stigit 5,62 % på sitt veckodiagram. Under tiden har resan uppåt varit med upp- och nedgångar.

XMR 1-day chart on coinmarketcap

Sekretesstokenet upplevde hög handelsaktivitet under de senaste sessionerna, med oförutsägbara volatilitetsförändringar. Icke desto mindre kan den nuvarande prisökningen och anmärkningsvärda volatiliteten erbjuda flera ingångsnivåer för affärer som letar efter möjligheter att utföra långa positioner.

Lavin

Avalanche (AVAX) är bland de bästa Ethereum-rivalerna. Samtidigt har det digitala myntet lockat handlare med sina senaste prisrörelser. Dess prissvängningar såg att den steg runt 20% under den senaste månaden. AVAX handlades till $10,73 vid presstillfället, efter ett hopp på 7,10 % under 24 timmar.

AVAX 1-day chart on coinmarketcap

Avalanches prisdiagram visar att alt kan vara redo för breakouts i båda riktningarna. Även om det kan bevittna betydande upp- och nedgångar, avslöjade John Wu från Ava Labs att ekosystemet har flera pågående utvecklingar. Ytterligare uppdateringar kommer sannolikt att rädda AVAX från dess sidledsåtgärder och välkomnar prisrörelser uppåt.

Utsikter för kryptomarknaden

Tjurar fortsätter att dominera sektorn för digitala tillgångar, med det globala marknadsvärdet för kryptovaluta som ökat med cirka 10% under den senaste dagen till 1,27 biljoner dollar.

Samtidigt råder analytiker entusiaster att köpa dips eftersom de tror att marknaden kommer att förlänga den nuvarande uppsidan, och förutspår ett $40 – $45K mål för Bitcoin under de kommande två veckorna. Det kommer att se altcoins, inklusive Monero och Avalanche, spela in imponerande prisstegringar under de kommande sessionerna

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.