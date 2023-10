Santander-aktien bildar ett trippeltoppmönster före vinsten

Banco Santanders (BME: SAN) aktiekurs kommer att vara i rampljuset den här veckan när bolaget publicerar sina kvartalsresultat. Aktien har nyligen dragit sig tillbaka till 3,42 €, en nedgång med mer än 10% från den högsta nivån i år. Den svävar nära sin lägsta nivå sedan 1 oktober.

Santander vinst framåt

Resultatsäsongen tar fart. Under de senaste två veckorna har stora amerikanska företag som JPMorgan, Morgan Stanley och Goldman Sachs publicerat blandade ekonomiska resultat. Och på tisdagen slog Barclays resultat snävt uppskattningar.

Banco Santander, de fjärde största europeiska bankerna efter tillgångar, kommer att leverera sina resultat på onsdag. Den har över 1,7 biljoner euro i tillgångar, vilket gör den bara mindre än HSBC, BNP Paribas och Credit Agricole. Den har totalt över 164 miljoner kunder och 99 miljoner aktiva.

Santander är mestadels en global bank med verksamhet i flera länder som Spanien, Brasilien, Polen och Mexiko bland annat. Det är en topp 3 bank på 9 av sina nyckelmarknader. Denna diversifiering har för- och nackdelar. Den största utmaningen är relaterad till några av dess nyckelmarknader som Argentina, som går igenom en stor ekonomisk härdsmälta.

Liksom andra banker drar Santander nytta av höga räntor på sina nyckelmarknader. I Europa har Europeiska centralbanken (ECB) höjt räntorna till rekordhöga över 4 %. Innebörden är att företaget gör mer räntenettomarginal.

De senaste resultaten visade att bolagets räntenetto steg till 20,9 miljarder euro under första halvåret. Bruttointäkterna ökade till 28,2 miljarder euro medan dess rörelseresultat var 15,755 miljarder euro. Vinsten före skatt sjönk till 5,1 miljarder euro. Santanders vinster steg till 2,7 miljarder euro under det senaste kvartalet.

Utmaningen för Santander är att den europeiska ekonomin återhämtar sig i en långsammare takt. Detta är viktigt eftersom företaget tjänar det mesta av sina pengar i Europa. Sydamerika, den andra stora delen av verksamheten återhämtar sig inte heller i snabb takt.

Banco Santander aktiekursprognos

SAN-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att aktiekursen i Santander bildade ett trippeltoppmönster. I prisåtgärdsanalys är detta mönster ett av de mest baisseartade mönstren. Halslinjen på detta mönster är på €3,3325.

Santander-aktien har också kraschat under 50-dagars och 100-dagars exponentiella glidande medelvärden (EMA). Relative Strength Index (RSI) har rört sig under den neutrala punkten vid 50. Därför är utsikterna för aktien baisse framför vinsten.

Om detta händer kommer nästa nyckelnivå att se på €3,00, den lägsta nivån den 26 juni. Om detta händer betyder det att aktien kan falla med mer än 11,71%. Denna vy kommer att bekräftas om den rör sig under urringningen på €3,3325.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.