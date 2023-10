Shiba Memus förköp närmar sig 4 miljoner dollar när Bitcoin ETF-optimism driver kryptomarknaderna högre

Kryptomarknaden välkomnade denna vecka på ett hausseartat sätt mitt i ökad spot Bitcoin ETF-flytkraft. Det ledande digitala myntet med börsvärde övervann $31 000-hindret för att utforska nivåer över $34 000 inom några minuter.

Bitcoin handlades för $34 023 vid skrivtillfället och ökade med över 10% under det senaste dygnet. Den ökade med 20% och 30% jämfört med föregående vecka respektive månad.

BTC månatligt diagram på Coinmarketcap

Samtidigt katalyserade dess senaste prisrörelser uppåtgående trender på den övergripande marknaden när börsvärdet för krypto klättrade till 1,25 biljoner dollar. Analytiker tillskrev den pågående hausseartade tiden till ökade handelsvolymer och intresset för ETF:s godkännande.

Det nuvarande marknadssentimentet bekräftar investerarnas förtroende när digitala tillgångar förbereder sig för att avsluta den utdragna vintern i sektorn. Till exempel fortsätter det unika meme-myntet Shiba Memu att locka till sig investeringar i förköpsstadiet och samlar in nästan 4 miljoner dollar.

Shiba Memu-projektet har samlat in $3 997 775, vilket tyder på en förstorad tro på denna AI-centrerade kryptovaluta. Meme-myntet har sett ett ökat intresse på grund av dess unikhet jämfört med andra meme-kryptor.

Shiba Memu använder AI för att marknadsföra sig i olika sociala forum, vilket sannolikt kan översättas till exponentiella prisstegringar. Gemenskapen är fortfarande entusiastisk över detta projekt, och dess förköpsstadier kan bekräfta detta. Vidare har investerare FOMO om Shiba Memus potentiella vinster på grund av den pågående hausseartade tiden på marknaderna.

Bör du investera i Shiba Memu?

Shiba Memu förblir ett distinkt projekt inom meme-mynt- och kryptosektorn. Den har för avsikt att utforska hur AI kan hjälpa blockkedje-projekt att säkerställa transparens, självförsörjning och ökad avkastning. Det är till skillnad från andra meme-mynt som är beroende av hype från kändisar och influencers.

Shiba Memu-projektet kan övervinna kända meme-tokens i marknadsvärde och lönsamhet. Altcoinets färdplan inkluderar imponerande utveckling, från lanseringen av SHMU-tokenen under Q4 2024 till expansion till nya marknader under Q2 2025.

Dessutom kommer Shiba Memu att följa trender inom den övergripande kryptovalutasektorn. Analytiker för digitala mynt tror att branschens nuvarande status indikerar potentialen att utforska nya toppar.

Kryptovalutor rider på hausseartade vågor på den nuvarande platsen för Bitcoin-börshandlade fonder. ETF:er kommer att se flera finansiella jättar, inklusive BlackRock och Fidelity, på marknaden, vilket katalyserar imponerande värdeökningar.

Federal antydde också en paus i räntehöjningen. Det kan gynna risktillgångar. Dessutom kommer den kommande BTC-halveringen att se den ledande krypton få styrka.

Kryptomarknaden uppvisar en hausseartad utsikt och verkar redo för utökade uppsidor. Samtidigt förblir investerare säkra på Shiba Memu. Tokenen kommer sannolikt att överträffa mitt i breda rallyn, med tanke på dess AI-anslutning, nytta och kommande utvecklingar av SHMU-utvecklare.

Noterbart är att SHMU:s pris stiger dagligen kl. 18.00 GMT. Den handlades till $0,036100 under denna publikation. Du hittar mer info om projektet på hemsidan.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.