Kering, LVMH, Hermes aktiekurser har fallit: köpa dippen?

Lyxvaruaktier har sjunkit i takt med att tillväxten på nyckelmarknader som Kina, EU och USA avtar. LVMH-aktien kraschade till en lägsta nivå på €659,6 denna vecka, en nedgång med mer än 24% från den högsta nivån i år. Som ett resultat har Bernard Arnauts nettoförmögenhet sjunkit med över 4,6 miljarder dollar till 157 miljarder dollar.

Kering, moderbolaget till Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta och Yves Saint Laurent, kraschade till €391, den lägsta nivån sedan mars 2020. Den har kraschat med över 47 % från den högsta punkten i år.

På samma sätt har Hermes-aktier också kollapsat. Aktien sjönk till 1 761 €, den lägsta punkten sedan mars 2023. Den föll med över 12 % från toppnivån för år sedan. I Schweiz har aktierna i Swatch Group dykt till 230,6 CHF, 30 % under 2023 års toppnoteringar.

Lyxvaruföretag går igenom en stor återställning när den globala ekonomin saktar ner. Dessa företag såg en kraftig tillväxt under pandemin då räntorna förblir på historiska lägsta nivåer och när aktier och kryptovalutor steg i höjden.

På tisdagen sa Kering att dess totala försäljning sjönk med 9 % under tredje kvartalet till över 4,4 miljarder euro. Alla märken utom Kering Eyewear och Corporate var i minus. LVMH, å andra sidan, såg sina intäkter under de nio månaderna stiga till över 62,2 miljarder euro i takt med att Kina och USA avtog.

Hermes å sin sida publicerade relativt starka ekonomiska resultat. Dess försäljning steg till 3,4 miljarder euro under tredje kvartalet och med 22 % under årets första nio månader.

Är det säkert att köpa dippen?

LVMH, Kering, Hermes, Swatch aktier

Därför, är det vettigt att köpa dipp från företag som LVMH, Hermes och Kering? I stort sett misstänker jag att lyxvaruindustrin kommer att fortsätta att bromsa under de kommande månaderna då räntorna ligger kvar på en förhöjd nivå.

Den största risken för dessa företag är Kina, en nyckelmarknad. Färska uppgifter visar att landets ekonomi inte går bra, vilket har drivit regeringen att lansera ett stimulanspaket.

På lång sikt tror jag dock att det är vettigt att köpa dipp i dessa lyxvarulager. Historiskt sett tenderar dessa företag att vara mer stabila än konsumentvaror eftersom de riktar sig till överklassen, som har mer diskretionära utgifter.

Det viktigaste är att dessa aktier kommer att studsa tillbaka om centralbankerna börjar sänka räntorna. Analytiker förväntar sig att Federal Reserve ska börja sänka räntorna 2024.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.