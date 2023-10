Gala, Axie Infinity, SAND, MANA stiger när Memeinator frodas

Meme-mynt och spelkryptovalutor har blomstrat under den pågående kryptotjuren. Pepe, det nyligen lanserade meme-myntet, har stigit med mer än 80% från sin lägsta nivå i oktober. Detta rally gör den till en av de bästa kryptovalutorna.

Andra kryptovalutor i spelindustrin har också återhämtat sig. Gala-tokenen steg till en topp på $0,02200, den högsta punkten sedan 14 augusti. Den har skjutit i höjden med över 72% från den låga nivån för år sedan. På samma sätt har Axie Infinity (AXS) och Decentraland (MANA) skjutit i höjden mer än tvåsiffrigt under de senaste veckorna.

Detta rally är i linje med prestanda för andra kryptovalutor. Bitcoin har stigit från förra veckans lägsta på $24 800 till över $34 000. Likaså har Ethereum-priset rusat tillbaka till över $1 800. Andra toppresterande kryptovalutor som Injective (INJ), Storj, Internet Computer (ICP) och Render har ökat.

Spot Bitcoin ETF-förhoppningar

Bitcoin och andra kryptovalutor har klarat sig bra under en svår period på finansmarknaden. Medan dessa mynt har skjutit i höjden har amerikanska aktier och obligationer fallit.

S&P 500- och Nasdaq 100-indexen har sjunkit till korrigeringszonen medan de 30-åriga och 10-åriga obligationsräntorna har skjutit i höjden till de högsta nivåerna på flera år.

Den främsta anledningen till rallyt är det pågående hoppet att Securities and Exchange Commission (SEC) kommer att godkänna nästa Bitcoin ETF. Företag som Franklin Templeton, Blackrock och Invesco har alla lagt fram ETF-förslag.

Analytiker tror att en spot Bitcoin ETF kommer att låsa upp fler inflöden till Bitcoin när institutionella investerare allokerar en del av sitt kapital till Bitcoin, som har överträffat guld under det senaste decenniet.

Bitcoin har också ökat eftersom investerare fortfarande är oroade över de stigande amerikanska skuld- och obligationsräntorna. USA har fått in över 33,6 biljoner dollar under de senaste decennierna. Med stigande obligationsräntor spenderar USA nu över 800 miljarder dollar i skuldåterbetalningar.

Därför finns det en mening där investerare tror att Bitcoin är en säker hamn, eftersom den ofta ses som ett digitalt alternativ till guld.

Memeinator-tokenförköpet fortsätter

Samtidigt har det senaste Pepe token-rallyt skickat många investerare till alternativa meme-mynt. Dessutom har Pepe kommit från ingenstans för att nå ett börsvärde på över 470 miljoner dollar. Längs vägen har meme-myntet, som inte har någon egentlig användning, skapat många miljonärer.

En av dessa tokens är Memeinator, ett kommande meme-mynt som syftar till att bli en av de bästa tokens i branschen. Även om det är ett meme-mynt, kommer utvecklarnas mål att inkorporera artificiell intelligens vara till nytta.

I framtiden siktar utvecklarna på att bygga ett helt ekosystem som består av en spel- och NFT-handelsplattform.