Meme-mynts återkomst väcker intresset för Pepe, Floki och Shiba Memu

Meme-mynt har visat ett anmärkningsvärt uppsving under de senaste veckorna då kryptomarknaden haft en uppåtgående trend katalyserad av positiva känslor kring den främsta kryptovalutan Bitcoin.

Samtidigt köper investerare som gärna vill utnyttja det som kan bli nästa stora meme-projekt aggressivt Shiba Memu (SHMU). Förköpet av nya meme-mynt har väckt stort intresse under den senaste månaden mitt i kryptons ökningar i oktober.

Pepe och Floki går vertikalt när meme-mynt rally

Meme-mynt tog stryk i efterdyningarna av nya negativa sentiment över krypto under sommaren. Men, Bitcoins rally tidigare denna vecka har sett en hel del vinster omfördelas till altcoin-marknaden, med Pepe och Floki bland de främsta förmånstagarna när känslan kring meme-tokens vänt hausse.

Den 28 oktober steg meme-myntmarknaden med 20% den senaste veckan, och Pepe (PEPE) och Floki (FLOKI) var de enastående artisterna. De två tokensen överträffade Dogecoin och Shiba Inu och de flesta topp 100 altcoins med paraboliska rörelser på 79% respektive 84%.

Även om det återstår att se hur saker och ting utspelar sig inför en förväntad tjurmarknad, är meme-renässansen en signal om att denna kryptosektion är här för att stanna. Det överklagandet kan kanske hitta sina nyaste rötter i Shiba Memu.

Vad är Shiba Memu?

När det gäller meme-inspirerade projekt är Shiba Memu det senaste som vill sticka ut från mängden. Flera tokens hypar helt enkelt en imitation med hundtema eller groda-tema, men det gör inte Shiba Memu. Genom att utnyttja artificiell intelligens och blockkedje-teknik försöker projektet skapa ett självförsörjande marknadsföringskraftverk.

Cirka 85% av de 1 miljarder SHMU-tokens är tillgängliga i förköp eftersom teamet ser ut att erbjuda tidiga stödjare en möjlighet.

När det gäller hur projektet fungerar är strategin enkel: utnyttja en AI-instrumentpanel för att skapa den största AI-memen. Plattformen kommer att drivas av naturlig språkbehandling, prediktiv analys, sentimentanalys och bild- och videoigenkänning.

Med detta strävar Shiba Memu efter att skräddarsy varje marknadsföringsmöjlighet för att marknadsföra den inhemska SHMU, föra den ut på marknaden 24/7.

Till skillnad från de flesta meme-tokens, förväntas community-dragkraften för detta projekt vara oberoende av den sporadiska hypen som kommer med nyhetshändelser och influencer-aktivitet. Många meme-tokens tar denna typ av inställning till engagemang och resultatet är massiva fluktuationer i sentimentet – priset som påverkas när kändisvalideringar dör.

Bör du köpa Shiba Memu när förköpet går mot sitt slut?

Analytiker har på olika sätt förutspått att Bitcoin är på väg mot en femte tjurmarknad. En förutsägelse är att BTC kan nå $125k i slutet av 2024.

Investerare, medvetna om att krypto fortfarande är en vild marknad men med stora investeringsmöjligheter, tar positioner. Meme-mynt dyker upp igen mitt i den här utsikten, såväl som enorma förutsägelser för AI-aktier, och Shiba Memu kan bevisa sig som ett av förköpsprojekten.

Vad är projektets överklagande? Som nämnts kan det vara Shiba Memus nya inställning till memenomics och det extra lagret av incitament för innehavare. Förutom insats och likviditetsförsörjning kan innehavare dra nytta av en deflationsmekanism utökad med ett SHMU-förbränningsprogram.

SHMU-priset kan alltså dra nytta av ett massivt köptryck direkt från det att den går live på stora kryptobörser. Enligt färdplanen (tillgänglig här) bör detta vara under första kvartalet 2024. Men Shiba Memu kan vara ett bra köp idag eftersom låga förköpspriser överensstämmer med möjliga paraboliska vinster om krypto ger sig ut på en tjurmarknad som förväntat.

Detta symboliska förköpserbjudande pågår för närvarande med en nedräkning på bara tre dagar – vilket innebär att möjligheten att köpa till förköpspriser slutar den 31 oktober.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.