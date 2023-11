PEPE leder meme-återkomsten när Shiba Memu samlar in $4,1 miljoner med förköpsnedräkningen i timmar

Eftersom priset på Bitcoin bröt mot $30 000-nivån kröp optimismen tillbaka på kryptovalutor. Även om vinsterna är utbredda inom sektorn, har meme-kryptovalutor varit de största förmånstagarna. Shiba Memu, en kommande meme-token, har lockat investerare inför sin debut. Med över $4,1 miljoner insamlade är Shiba Memu utan tvekan ett av de bästa förköpen 2023. Investerare har nu timmar på sig att köpa tokenen innan förköpet stänger.

Förbättrat meme-sentiment orsakar omfattande vinster

Copy link to section

Ledande för meme-återkomsten är PEPE, en kryptotoken som ökade med över 10 000% efter lanseringen i år. Med en ökning på 57% den senaste veckan är PEPE den ledande vinnaren bland de 100 bästa kryptovalutorna.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Dogecoin, den ledande meme-tokenen efter börsvärde, har ökat med över 8%. Shiba Inu är upp tvåsiffrigt. Floki Inu, en annan meme-kryptovaluta, har ökat med 41% den senaste veckan.

Vinsterna i meme-tokens förväntas fortsätta, enligt marknadsparametrar. Fear and Greed Index, som bedömer marknadssentimentet, ligger för närvarande på 68, en “girighet”-zon. Detta visar att aptiten för meme-tokens är stark och kan fortsätta att öka tokenpriserna.

Återkomsten av ett positivt sentiment är ett plus för att lansera meme-projekt som Shiba Memu. Sentimentet ökar spekulationerna kring Shiba Memu och kan ge det första uppsvinget efter noteringen.

Om Shiba Memu

Copy link to section

Shiba Memu är ett ambitiöst meme-kryptoprojekt som syftar till att förena blockkedjan och artificiell intelligens. AI-vinkeln har varit attraktiv då tekniken förväntas göra Shiba Memu hållbar. Hållbarhetsfokuset är en avgörande skillnad för Shiba Memu från dess lågnyttiga kollegor.

Projektet använder AI för att självmarknadsföra sig på onlineplattformar. Shiba Memu kan skriva sin egen PR-kopia och lansera marknadsföringsstrategier baserat på det befintliga sentimentet. Projektet lär sig också hela tiden och drar nytta av det senaste inom kreativ marknadsföring för att få draghjälp.

AI är också ett socialt verktyg för Shiba Memu och dess community. Projektet har en AI-instrumentpanel där användare kan interagera med den. De kan ställa AI-frågorna och få feedback och realtidsuppdateringar om marknadsföringsaktiviteter. Det höga engagemanget skapar en lojal gemenskap för Shiba Memu och hjälper dess prisupptäckt.

Shiba Memus förköp och prisprognos

Copy link to section

Shiba Memu hade ett mycket unikt och framgångsrikt förköp. Med ett utgångspris på $0,011125 är Shiba Memu nu värderat till $0,037450. De ihållande prisökningarna har berott på projektets tokenomics. Tokenomiken tillåter SHMU att öka varje dag kl. 18.00 GMT. Investerare som köpte tokenen tidigt kommer att få högre värderade tokens.

Prishöjningarna på Shiba Memu ger tokenen en meme-vibe. Förutsägbart förväntar sig investerare att Shiba Memu kommer att stiga med upp till 10x när den väl är noterad på börser. Noteringen kommer att starta under fjärde kvartalet 2023, vilket innebär att Shiba Memu kan avsluta året på över $0,3.

Även om förutsägelsen är spekulativ, är den realistisk baserat på efterfrågan Shiba Memu har attraherat. Meme-kamrater som PEPE har också nått en liknande milstolpe, vilket gör fallscenariot uppnåeligt. I framtiden kan SHMU-vinsterna vara mer än 10 gånger eftersom det låser upp värde genom andra funktioner som insats.

Bör du köpa Shiba Memu idag?

Copy link to section

Shiba Memu är på sin sista dag i förköp. Därifrån är tokenen inställd för notering på börser. Historiska trender visar att tokens låser upp efterfrågan och upplever hög spekulation direkt efter noteringen.

Investerare som vill dra nytta av den initiala prisrörelsen för Shiba Memu kan köpa tokenen nu. Detta gör att de kan dra nytta av marknadsspekulation och göra maximala vinster när SHMU debuterar.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.