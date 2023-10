Priset på THORChain (RUNE) stiger när det öppna intresset, handelsvolymen stiger

THORChain (RUNE) pris har gjort en spektakulär tjurkörning under de senaste veckorna. Tokenen steg till en högsta nivå på $2,86, den högsta nivån sedan 8 augusti. Den har ökat med mer än 290% från den lägsta nivån i år, vilket gör den till en av de bäst presterande kryptovalutorna i världen.

RUNE futures öppet intresse stiger

THORChain är en av de största aktörerna i Cosmos ekosystem. Det är en DeFi-plattform som gör det möjligt för användare att byta, låna och tjäna sina inhemska tillgångar. Det underlättar avveckling av inhemska tillgångar över populära kryptovalutor som Bitcoin, Ethereum och Avalanche.

THORChain blir populärt bland investerare, som älskar det på grund av dess betydande avkastning. De senaste uppgifterna visar att den enskilda sidoavkastningen i ekosystemet för de flesta mynt som USDT, USDC och ATOM är över 15 %.

Som ett resultat har många investerare flyttat till nätverket. I oktober slog nätverket rekord genom att bearbeta över 3 miljarder USD on-chain-transaktioner. Detta är viktigt eftersom nätverket hade en volym på 2,3 miljarder dollar bara under tredje kvartalet. Den samlade in 3/38 miljoner dollar i avgifter under denna period. Det betyder att THORChain vinner draghjälp bland användarna.

Congrats @THORChain



October is officially the first $3b on chain trading volume & it entered the top 5 DEX list



Streaming swaps was the catalyst needed for adoption



Here's a few observations 🔽 pic.twitter.com/WGCOLNVLgD — TCB (@THORmaximalist) October 30, 2023

Samtidigt har THORChains öppna intresse för terminer ökat kraftigt under de senaste månaderna. Data sammanställd av CoinGlass visar att det öppna intresset hoppade till över 53 miljoner dollar, den högsta nivån sedan 2 oktober. Det mesta av detta öppna intresse kommer från Binance följt av Bybit, OKX och Bitget.

Öppet intresse är ett viktigt mått som tittar på volymen av obesatta positioner på terminsmarknaden. Ett högre öppet intresse ses som en positiv sak för en kryptovaluta.

THORChain prisprognos

Det dagliga diagrammet visar att RUNE-kryptopriset har varit i en stark hausseartad trend under de senaste månaderna. Senast har myntet hoppat över den viktiga motståndsnivån på $1,966, den högsta punkten i februari. Det har också flyttat över den psykologiska nivån på $2.

RUNE har också flyttat över 50-dagars och 100-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA), vilket är ett hausseartat tecken. Relative Strength Index (RSI) har flyttat till den överköpta nivån. På samma sätt har den Stokastiska Oscillatorn också flyttat till denna överköpta punkt.

Därför är utsikterna för myntet hausse, med nästa nivå att titta på är på $3,15, den högsta nivån den 11 augusti förra året. Alternativet är där myntet drar sig tillbaka till stödet på $1,96.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.