FCA beviljar PayPal en kryptolicens för verksamhet i Storbritannien

PayPal UK Limited, den brittiska filialen till onlinebetalningsjätten, fick regulatoriskt godkännande från Financial Conduct Authority (FCA) den 31 oktober. Licensen tillåter nu PayPal att börja erbjuda tjänster till brittiska medborgare.

PayPal blir det fjärde företaget som får FCA-godkännande 2023

Godkännandet uppmärksammades efter den senaste uppdateringen av FCA:s kryptoregister, som bara såg fyra nya tillägg 2023. Förutom PayPal var de enda andra företagen som fick liknande godkännande i år Bitstamp, Komainu och Interactive Brokers.

Företagets talesman kommenterade den nya utvecklingen och uppgav att PayPal UK Limited nu är ett auktoriserat institut för elektroniska pengar och konsumentkrediter.

Dessutom kunde företaget registrera sig som en kryptotillgångsverksamhet, vilket möjliggjorde överföringen av PayPals brittiska kundkonton till denna nya brittiska enhet från PayPal Europe den 1 november 2023.

Talesmannen tillade,

Förändringen följer på Storbritanniens utträde ur EU. Hittills har PayPal Europe tillhandahållit tjänster till brittiska kunder. PayPal fortsätter att erbjuda våra kunder samma produkter och tjänster i Storbritannien.

PayPal kommer att behålla pausen för kryptoköp fram till 2024

Under de senaste åren, mellan januari 2020 och oktober 2023, har FCA mottagit 326 ansökningar om kryptoregistrering. Tillsynsmyndigheten godkände dock bara 43 av dem, vilket placerade dess godkännandegrad på cirka 14%.

PayPal var mer än villiga att följa de strängare reglerna och tillkännagav i augusti i år att de skulle pausa kryptoköp i Storbritannien till 2024.

Bolagets talesperson bekräftade att detta beslut fortfarande gäller och att registreringen inte kommer att ändras. När det gäller det exakta datumet när företaget kommer att häva pausen har det ännu inte bekräftats.

Men med myndighetsgodkännandet kan PayPal börja utöka sitt brittiska team. Som sådan söker den kandidater till tio nya roller, inklusive chefen för ekonomisk brottslighet och en rapportör för kryptopenningtvätt.

FCA arbetar med att genomdriva starkare regelverk

PayPals tillstånd att erbjuda kryptotjänster till brittiska medborgare kommer mitt i regeringens ansträngningar att införa strängare regler för sektorn.

Målet är att reglera branschen under det befintliga ramverket för Financial Services and Markets Act, som förpliktade kryptobörser att uppfylla nya tillträdes- och avslöjandekrav när de bestämmer sig för att lista digitala tillgångar.

Inledningsvis stötte FCA på svårigheter att få utländska företag som är verksamma i Storbritannien att följa regeländringarna, vilket ledde till att den tog till hot om rejäla böter och påföljder för dem som inte följde.

