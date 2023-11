Estee Lauders uppgång och fall när aktiekursen smälter bort

Estee Lauder (NYSE: EL) det välkända företaget inom skönhets- och modebranschen är i trubbel. Dess aktie sjönk till $100 på onsdagen, den lägsta punkten sedan oktober 2017. På sin topp under pandemin handlades aktien till $366. Som ett resultat har dess totala börsvärde minskat till 37 miljarder dollar från rekordnivån på över 133 miljarder dollar.

Uppkomsten av Estee Lauder

Estee Lauder startade 1946 och är ett amerikanskt företag som är välkänt inom skönhetsbranschen. Det startades av Estee Lauder som tidigare var känd som Josephine Esther Mentzer. Tillsammans med hennes man, Joseph Lauter, grundade de företaget 1946 och fick den första stora ordern – på 800 dollar – året därpå.

Estee Lauders verksamhet har vuxit snabbt under åren. Även om denna tillväxt mestadels var organisk, spenderade företaget också stora investeringar i förvärv. Till exempel förvärvade man Make-Up Art Cosmetics (MAC) 1994 följt av Bobbi Brown Cosmetics.

Andra anmärkningsvärda förvärv var företag som Jo Malone London, La Mer, Aveda, Too Faced och Kilian Paris. Senast förvärvade det Tom Ford i en affär på 2,3 miljarder dollar.

När Estee Lauder växte, exploderade dess intäkter i takt med att medelklassen i USA och internationella marknader växte. Dess årliga intäkter uppgick till över 7,32 miljarder dollar 2009 och 17,74 miljarder dollar 2022. Dess nettointäkter ökade också och nådde en topp på över 2,8 miljarder dollar 2021 då den gynnades av Covid-19-låsningarna och stimulanspaketen.

När Estee Lauders verksamhet växte dök det upp rykten om att vissa företag – särskilt LVMH och L’Oreal – övervägde ett bud. Att genomföra en sådan affär skulle kräva klartecken från familjen Lauder, som äger 38 % av företaget och 86 % av rösterna.

EL aktiediagram av TradingView

Estee Lauders fall

Estee Lauders verksamhet går igenom en kraftig nedgång. För det första ökar konkurrensen inom skönhetsbranschen, vilket har gjort att den har tappat marknadsandelar under de senaste åren. Man har tappat sina marknadsandelar från stora jättar som L’Oreal och Shiseido och mindre företag som ELF

De senaste uppgifterna från Euromonitor visar faktiskt att Estee Lauders marknadsandel i USA har minskat med nästan en femtedel till 6,2 %. Under samma period tog L’oreal marknadsandelar till 13,7 %. En annan rapport från Yogi visade att L’Oreal sålde 40 av de mest populära hudvårdsmärkena.

Som ett resultat har Estee Lauders försäljning avtagit. Första kvartalets resultat visade att företagets försäljning sjönk med 10,4 % på årsbasis till 3,52 miljarder dollar. Den citerade den långsamma återhämtningen av den kinesiska ekonomin, höga räntor och stigande inflation.

Estee Lauders nettoinkomst sjönk med 84 % till 108 miljoner dollar. Det viktigaste är att företaget sänkte sin framtidsguidning för andra kvartalet och helåret. Den förväntar sig att dess justerade vinst per aktie kommer att sjunka till mellan $0,48 och $0,58, vilket motsvarar en minskning på 62% till 69%. CFO sa :

“Vi sänker våra finanspolitiska 24-utsikter för årets balans för att återspegla den långsammare än förväntade återhämtningstakten på grund av inkrementella externa motvindar som fortsätter att utvecklas under andra kvartalet.”

Framtiden för Estee Lauder

Estee Lauder går utan tvekan igenom en svår patch när dess verksamhet saktar ner. Detta visas av det faktum att aktiekursen har rasat hårt de senaste månaderna. Dessutom sänkte företaget sin guidning ännu en gång.

Historien visar att stora återhämtningar tar tid efter ett sådant fritt fall. För det första står företaget fortfarande inför stora motvindar eftersom räntorna kommer att förbli höga under längre tid. Konkurrensen ökar fortfarande på dess nyckelmarknader.

Lyckligtvis, för Estee Lauder, äger det fortfarande några av de bästa varumärkena i branschen. Detta innebär att ledningen fortfarande kan skapa en stark vändning. Viktigast av allt, kollapsen innebär att företaget nu kan bli ett bra uppköpsmål av sådana som L’Oreal och LVMH.

Ett sådant förvärv skulle hjälpa dessa företag att stärka sin närvaro på USA och andra asiatiska marknader.

På medellång sikt misstänker jag att Estee Lauders aktiekurs kommer att förbli under press när investerare väntar på nästa katalysator.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.