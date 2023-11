GBP/USD valuta: signal efter BoE- och Fed-besluten

Växelkursen GBP/USD rörde sig i sidled den här veckan när valutahandlare reflekterade över de senaste åtgärderna från Federal Reserve och Bank of England (BoE). Paret förblev fast på 1,2212, där det har varit de senaste dagarna. Detta pris ligger cirka 7 % under den högsta punkten i år.

BoE och Fed beslut

Veckans två största valutanyheter var FOMC- och BoE-räntebesluten. Som allmänt väntat beslutade de två centralbankerna att lämna räntorna oförändrade. Fed lämnade amerikanska räntor intakta mellan 5,25 % och 5,50 %.

I sitt tal försökte Jerome Powell balansera sitt uttalande om framtida vandringar. Han tror att inkommande data som jobb och inflation kommer att vara viktiga för att avgöra om man ska vandra eller pausa.

Marknadsreaktionen antydde att investerare tror att banken är klar med höjningar. Till exempel backade det amerikanska dollarindexet (DXY) medan amerikanska aktier och obligationer sköt i höjden. Dow Jones-indexet steg med över 500 poäng på torsdagen medan obligationsräntorna sjönk till den lägsta punkten sedan mitten av oktober.

Bank of England var mer vag, vilket förklarar varför marknadsaktörerna har blandade åsikter om vad de kan förvänta sig. Analytiker på Deutsche Bank tror att BoE-räntehöjningarna har nått en topp. Å andra sidan sa de på Goldman Sachs:

”En plattare topp i räntebanan medför en risk att det kan krävas ytterligare åtstramningar om inflationssänkningsprocessen avstannar, särskilt med tanke på att arbetsmarknaden är fortsatt stram. Samtidigt finns det risker för tidigare nedskärningar.”

Framöver kommer nästa viktiga katalysator för GBP/USD-paret att vara den kommande amerikanska lönelistan ( NFP). Ekonomer tillfrågade av Reuters tror att ekonomin tillförde 150 000 jobb medan arbetslösheten låg kvar på 3,8%.

GBP/USD teknisk analys

Det dagliga diagrammet visar att GBP/USD-växelkursen har rört sig i sidled under de senaste veckorna. Senast har den bildat ett litet triangelmönster. Det förblir också under 50-dagars och 100-dagars viktade rörliga medelvärden (WMA).

Samtidigt har Relative Strength Index (RSI) och Stokastiska Oscillatorn pekat uppåt. Därför är utsikterna för paret fortfarande baisse, med det initiala målet på 1,2030, den lägsta punkten den 4 oktober.

Alternativscenariot är där paret studsar och testar om den psykologiska nivån på 1,2500.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.