Memecoin (MEME) prisförutsägelse när Binance tillkännager notering och handel

Binance, en av världens ledande kryptovalutabörser, skapar rubriker än en gång med sitt senaste tillkännagivande om Memecoin (MEME).

Efter den framgångsrika lanseringen av Memecoin på Binance Launchpool är börsen nu inställd på att lista MEME för handel. Nyheten har väckt nyfikenhet bland kryptoentusiaster, vilket lett till spekulationer om prisbanan för MEME.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Binance för att lista MEME-handelspar

Copy link to section

Binances övergång till listan Memecoin (MEME) förväntas injicera ny fart på meme-myntens marknad. Börsen kommer att erbjuda MEME-handel mot flera populära par, inklusive MEME/BNB, MEME/BTC, MEME/USDT, MEME/FDUSD, MEME/TUSD och MEME/TRY.

Handeln för dessa par är planerad att börja den 3 november 2023, kl. 08:00 (UTC), varefter handlare kan besöka Binance för att handla något av de listade MEME-paren.

Denna notering för Memecoin (MEME) närmare den bredare kryptovalutagemenskapen, och erbjuder handlare fler alternativ att komma åt och handla med myntet. De olika handelsparen gör det möjligt för användare att välja sina föredragna handelsalternativ, oavsett om det är i Bitcoin, Binance Coin eller stablecoins som Tether (USDT) och USD Coin (USDC).

Hur mycket kommer priset på Memecoin (MEME) att stiga efter notering?

Copy link to section

Eftersom kryptohandlare förutser MEME-handel på Binance, finns det frågor om prisprognoser för Memecoin (MEME) efter att det blivit noterat på världens största kryptovalutabörs efter handelsvolym.

Medan handlare och investerare överväger MEMEs potentiella prisrörelse, är det viktigt att ha en överblick över Memecoins resa som började med en förköp där MEME-tokenet gick för $0,001 per token.

Även om det kan finnas olika åsikter om framtiden för MEME:s pris, finns det en enighet om att MEME:s pris är redo för en uppåtgående bana.

Vissa förutsägelser tyder på att MEME kan stiga mot $0,01-märket, vilket markerar en tiofaldig ökning från dess förköpspris. Det är dock viktigt att komma ihåg att i synnerhet meme-mynt är kända för sin volatilitet, och prisförutsägelser bör behandlas med försiktighet.

Memecoin vs Memeinator: slaget om meme-mynt

Copy link to section

Medan Memecoin (MEME) gör motvind med sin förestående notering, är mememyntet inte ensamt i detta utrymme. Ett annat anmärkningsvärt mem-mynt, Memeinator (MMTR), slår också vågor med sin MMTR-försäljning som är i det femte steget.

Båda projekten har unika egenskaper och mål, vilket kan skilja dem åt i det myllrande mememyntutrymmet.

Memecoin uppbackad av ett starkt team med en tydlig färdplan och vision, syftar till att dominera meme-myntvärlden med innovativ marknadsföring och produktlanseringar. Myntet har genererat stort intresse, inte bara på grund av dess meme-inspirerade varumärke utan också på grund av dess användbarhet och det Memeland-ekosystem som det stöder.

Å andra sidan positionerar Memeinator (MMTR) sig också som ett dominerande meme-mynt med AI-teknik, viral marknadsföring och ett uppdrag att nå ett marknadsvärde på 1 miljard dollar. För närvarande är priset på MMTR $0,0125 och det förväntas stiga till $0,0133 i det sjätte steget av förköpet.

Båda projekten (memecoin och memeinator) har sina styrkor och unika värdeerbjudanden, och konkurrensen dem emellan ger en spännande dimension till mememyntlandskapet.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.