Det amerikanska dollarindexet (DXY) kom under intensiv press den här veckan när amerikanska obligationsräntor backade. Försäljningen fortsatte på fredagen efter att de senaste amerikanska lönelistan för icke-jordbruk (NFP) fick fler investerare att anamma en risk-på-sentiment. Den sjönk till den lägsta nivån på 105,27 $, lägre än den högsta på 107 dollar under YTD.

Amerikanska NFP-data och Fed

DXY-indexet drog sig tillbaka efter det senaste Federal Reserve-beslutet. I den beslutade banken att lämna räntorna oförändrade mellan 5,25 % och 5,50 %. FOMC-kommittén lämnade sedan dörren vidöppen för en räntehöjning vid sitt decembermöte.

Men en lång presskonferens av Jerome Powell fick många investerare att förutspå att Fed hade avslutat räntehöjningarna. Som ett resultat av detta backade obligationsräntorna, med 10-åren föll till 4,52 % och 30-åren sjönk till 4,7 %.

Amerikanska aktier stiger också. Dow Jones höjde med över 500 poäng på torsdagen och 165 % på fredagen. Dessa aktier är på väg mot sina bästa månatliga uppgångar sedan juni i år.

Försäljningen av US-dollarindex fortsatte efter att Bureau of Labor Statistics (BLS) publicerade svaga jobbsiffror. Ekonomin skapade 150 000 jobb i oktober efter att ha lagt till 297 000 under föregående månad. Detta tillägg var lägre än medianuppskattningen på 180k.

Arbetslösheten steg till 3,9 % medan den noggrant bevakade andelen arbetskraftsdeltagande sjönk till 62,7 %. Den genomsnittliga timförtjänsten steg med 0,2 % och 4, % på månads- respektive årsbasis.

Dessa siffror, tillsammans med de relativt svaga PMI-data för tjänster, betyder att Federal Reserve sannolikt kommer att hålla räntorna på nuvarande nivå ett tag. Detsamma gäller med andra centralbanker som Federal Reserve, ECB och Bank of England .

Nästa viktiga data att titta på kommer att vara den kommande amerikanska konsumentinflationsrapporten. Den här rapporten kommer att bekräfta om inflationen verkligen svalnar, vilket kommer att vara positivt.

US dollar index prognos

DXY-indexet bildade ett dubbeltoppmönster på $107,20, vilket är ett baisseartat tecken. Den har rört sig under halsen på det här mönstret på $10536. På det dagliga diagrammet har den rört sig under det viktiga stödet på $105,88, den högsta svingen den 8 mars.

Indexet har också rört sig under 50-dagars och 25-dagars glidande medelvärden. Viktigast av allt har MACD bildat ett baisseartat divergensmönster. Därför är utsikterna för US-dollarindex baisse, med nästa punkt att titta på är på $104. Det kommer att göra det när det fullbordar det inverterade huvud- och axelmönstret.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.