PayPals aktiekursprognos: utsikter när den går från tillväxt till värde

PayPal (NASDAQ: PYPL) aktiekurs har iscensatt en stark comeback efter att den publicerade en stark resultatrapport förra veckan. Aktien steg till en högsta nivå på 56,25 $ på måndagen, cirka 12,12% från den lägsta punkten i år. Trots det senaste steget har aktierna fallit med mer än 80% från all-time high.

Oälskad och undervärderad

PayPal och andra populära fintechaktier som Affirm och Block har inte älskats av Wall Street-investerare. Företagen har kommit under intensiv press när de går från tillväxt till värde. De upplevde en kraftig tillväxt under pandemin när fler människor anammade onlineshopping.

PayPal möter också stark konkurrens, särskilt från Apple Pay, en produkt som används av över 500 miljoner användare från hela världen. Dess relativt nyare företag som kryptovalutor och Köp nu betala senare (BNPL) går också i motvind.

PayPal är dock fortfarande ett bra företag med en stark konkurrensfördel. De senaste resultaten visade att företaget har över 428 miljoner användare från hela världen. Det tappade cirka 3 miljoner användare under kvartalet samtidigt som transaktionskostnaderna per kund steg.

PayPals totala betalningsvolym ökade med 15 % till 387,7 miljarder USD medan dess volym för varumärkesutcheckning ökade med 6 %. Transaktionsintäkterna ökade med 7 % till 6,7 miljarder USD medan förädlingsintäkterna steg med 25 % till 764 MUSD.

Dessa resultat, tillsammans med de tunnade marginalerna, gör att företaget inte växer så snabbt som det gjorde tidigare. Icke desto mindre kan ett fall göras för att investera i företaget. Den har en stark balansräkning och ger aktivt tillbaka pengar till aktieägarna genom återköp.

Bolaget har utnyttjat den låga aktiekursen för att förvärva aktier värda över 4,4 miljarder dollar. Som ett resultat har det totala antalet utestående aktier sjunkit till 1,08 miljarder, en minskning från 1,18 miljarder 2021.

PayPal har blivit ganska undervärderat. Den har en framåt-PE-multipel på 9,66, vilket är lägre än S&P 500:s 18,62. PayPal har också en forward EV till EBITDA och forward P/S på 8,18 respektive 2,04. Alla dessa mått är mycket lägre än dess historiska siffror.

PayPal aktiekursprognos

PYPL-diagram av TradingView

På 1D-diagrammet ser vi att PYPL-aktien har format en nedåtgående trend de senaste månaderna. Aktierna har bildat en fallande kanal, som visas i blått. Den senaste återhämtningen skedde efter att aktien testade den nedre sidan av kanalen igen.

Den har nu rört sig något under 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden medan volymen har rört sig i sidled. Den har flyttat tillbaka till mittlinjen i regressionskanalen.

Därför tror jag att det finns ett långsiktigt värde i PayPal-aktier. Men trots den senaste tidens återhämtning tyder tekniker på att den inte är slut än.

Istället rekommenderar jag att du köper om det passerar motståndet vid $57,35 med den initiala vinsten som översidan av kanalen vid $70. Ett avbrott över den nivån kommer att bekräfta den hausseartade trenden och testa om nyckelpunkten på $76,53.

