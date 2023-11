USD/RUB: rubeln gör en comeback när Rysslands ekonomi växer

USD/RUB- växelkursen närmar sig en viktig psykologisk nivå när den ryska rubelns comeback fortsätter och det amerikanska dollarindexet (DXY) backar. Paret sjönk till den lägsta nivån 92,50 på måndagen och svävar nära den lägsta nivån sedan den 17 augusti i år. Den har sjunkit med nästan 10 % från den högsta punkten i år.

Ryssland verkar vinna

Kriget i Ukraina fortsätter och de två länderna förlorar tusentals soldater. Även om kriget långt ifrån är över finns det tecken på att Ryssland vinner. För det första ockuperar Ryssland fortfarande över en femtedel av Ukraina och dess ekonomi håller bra trots västerländska sanktioner. Ukrainas motoffensiv har avstannat.

Vidare finns det tecken på att västländer tappar fart när det gäller finansieringen av kriget, vilket kan ta år att avsluta. I USA har ett ansenligt antal republikaner avvisat uppmaningar om att finansiera Ukraina.

Det viktigaste är att Ryssland gynnas av de höga råoljepriserna. Brent står på $85 medan West Texas Intermediate (WTI) ligger på $80. Ryssland har lyckats gå utanför västländernas priskontrollpolitik.

Det kan man uppnå genom att använda gamla tankfartyg som inte spåras av västländer. Samtidigt har Ryssland kunnat flytta sin olje- och gasförsäljning från västländer till sådana som Indien och Ryssland.

Som ett resultat tror analytiker nu att Ryssland kommer att nå sitt budgetunderskottsmål på 2 %. För några månader sedan förväntade sig vissa västländer att underskottet skulle ligga mellan 5 % och 6 %. Rysslands oljeintäkter mer än fördubblades i oktober jämfört med föregående månad.

Den ryska rubeln går också bra då investerare reagerar på de pågående valutakontrollerna av ryska myndigheter. Dessa kontroller innebär att västerländska företag som lämnar Ryssland är begränsade till hur de kommer att ta ut pengar. De kan antingen sälja sina företag i rubel eller i utländsk valuta. Det senare alternativet är längre och ganska ineffektivt.

Vidare går det bra för den ryska ekonomin, med arbetslösheten på 3 % medan MOEX-indexet har varit en av de bästa i år.

Den ryska rubeln har också hoppat i takt med att US-dollarindex (DXY) har dragit sig tillbaka efter förra veckans Fed-beslut och uppgifter om icke-jordbrukslöner (NFP).

USD/RUB teknisk analys

USD/RUB-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att växelkursen för USD till RUB har rört sig nedåt under de senaste dagarna. Den har sjunkit under den nedre sidan av den stigande kanalen, som visas i rött. 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden har bildat ett baisseartat crossover-mönster.

Samtidigt har Relative Strength Index (RSI) och Stokastiska Oscillatorn pekat nedåt. Detta är ett tecken på att den ryska rubeln tar fart. Därför är utsikterna för paret baisse, med nästa punkt att titta på är den psykologiska punkten vid 90.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.