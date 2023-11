Tilray Brands (TLRY) aktiekurs kan snart falla med 17 %

Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) aktiekurs har varit i ett fritt fall i år på grund av oro för cannabisindustrin. Aktien kraschade till en lägsta nivå på 1,83 dollar på tisdagen, en nedgång med mer än 46% från den högsta punkten i september. Andra företag som Curaleaf, Aurora Cannabis, Canopy Growth och Truelive Cannabis har också fallit.

Cannabisproblemen fortsätter

Copy link to section

Tilray Brands är ett av de största företagen inom cannabisindustrin. Företaget har vuxit både organiskt och oorganiskt genom åren. Det har förvärvat företag som HEXO, Redhook, Aphria och Natura Naturals. Senast utökade man sin verksamhet genom att förvärva åtta ölmärken från AB InBev.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Tilray Brands och andra cannabisföretag har kämpat de senaste åren. För det första har de mött många motvindar i USA, där politiker har kämpat för att gå vidare med en omfattande cannabisreglering. Cannabisföretag har också mött betydande konkurrens under de senaste åren.

Företagets verksamhet växer inte lika snabbt som för några år sedan. Dess intäkter under det senaste kvartalet uppgick till 177 miljoner dollar, en ökning med 15 % från samma kvartal 2022. Dess kanadensiska cannabisintäkter steg med 16 % medan de internationella intäkterna steg med över 37 %.

Tilray Brands har också gjort stora framsteg under de senaste månaderna. Det har minskat sin totala skuld med 177 miljoner dollar i år. Dessutom har dess synergier i HEXO-affären flyttats till 27 miljoner dollar under de senaste månaderna.

Dessutom har företaget gjort stora framsteg inom dryckesbranschen. Man har förvärvat flera hantverksölföretag från AB InBev. Denna diversifiering är viktig eftersom den dämpar den från den utmanande cannabisindustrin.

Dess dryckesintäkter ökade med 17 % under det sista kvartalet till 24,2 miljoner USD. Tilray hoppas att dess alkoholhaltiga affärsintäkter kommer att flytta till 300 miljoner dollar.

Därför verkar Tilray vara bättre positionerad än andra cannabisföretag som fokuserar på enskilda produkter.

Tilray Brands aktiekursprognos

Copy link to section

TLRY-diagram av TradingView

TLRY-aktien har varit i en stark nedåtgående trend de senaste månaderna. Det har minskat de flesta av vinsterna det gjorde för några månader sedan när det nådde en topp på $3,39. Aktien har hållit sig under 50-dagars och 100-dagars glidande medelvärden.

TRIX-indikatorn har pekat nedåt medan Relative Strength Index (RSI) har sjunkit under neutralpunkten 50. Vidare har den sjunkit under den viktiga stödnivån på $2,17, den lägsta punkten den 26 april.

Därför är utsikterna för Tilray Brands aktiekurs baisse, med nästa stödpunkt att titta på är på $1,50. Detta pris är i linje med min senaste Tilray-prognos.

Detta pris är den lägsta punkten i år och är över 16,90 % från nuvarande nivå. Ett fall under det stödet öppnar möjligheten att det faller till $1,0.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.