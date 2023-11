Circle, skaparen av USDC, EURC stablecoins kommer att lansera IPO 2024

Circle, skaparen av USD Coin (USDC), det populära stablecoin, kommer att lansera en börsintroduktion (IPO) 2024. Enligt Bloomberg pratar företaget redan med rådgivare när det förbereder sig för detta.

Circle Internet är ett av de viktigaste företagen i blockkedjebranschen. Det skapade USD Coin, ett stabilt mynt med över 24 miljarder dollar i tillgångar. Det skapade också EURC, ett stabilt mynt som stöds av euro. EURC har ett sammanlagt marknadsvärde på över 53 miljoner dollar.

Circles stablecoins fungerar över många blockkedjor som Stellar, Ethereum och Avalanche. Enligt sin webbplats har USDC hanterat över 12,6 biljoner dollar transaktioner i kedjan i sin historia. Över 1,8 miljoner människor innehar stablecoin.

Stablecoin-utgivningsföretag är bokstavligen kontantskrivare. Företagen tjänar pengar genom att helt enkelt investera pengarna i säkra tillgångar som kortfristiga statsobligationer. I det här fallet har företaget investerat cirka 24 miljarder dollar och tjänat cirka 5 % i ränta.

Det betyder att företaget skulle kunna generera så mycket som 1,2 miljarder dollar i intäkter i år om beloppet står sig i den nuvarande fasen. Till exempel visade de senaste resultaten från Tether Holdings att företagets rörelsevinst hoppade till över 1 miljard dollar under andra kvartalet. Tether är mycket större än USD Coin, tack vare dess tillgångar på över 86 miljarder dollar.

Circles intäkter kommer sannolikt att fortsätta att gå bra eftersom räntorna ligger kvar på en förhöjd nivå. I sitt beslut förra veckan beslutade Federal Reserve att lämna räntorna oförändrade mellan 5,25 % och 5,50 %. De flesta analytiker tror att banken kommer att lämna räntorna på en förhöjd nivå ett tag.

Circles stablecoin används flitigt i blockchain- och off-chain-världen. Ett av dess främsta verktyg är på grund av dess partnerskap med MoneyGram. Enligt avtalet kan USDC-innehavare nu skicka pengar internationellt och människor kan ta ut pengarna i amerikanska dollar.

En viktig fråga för stablecoin-innehavare är hur stabila de är. I UDDC-fallet kommer stabiliteten från det faktum att företaget granskas av Deloitte, ett av de fyra främsta redovisningsföretagen. Dess reserver innehas av företag som Blackrock och BNY Mellon.

Det är oklart vilken värdering som Circle kommer att söka. År 2022 skulle företaget gå till börs genom att gå samman med Concord Acquisition Corp. Affären värderade Circle till över 9 miljarder dollar. Därför finns det en sannolikhet att det kommer att locka en större värdering.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.