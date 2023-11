Adyens aktiekurs återhämtar sig: Är det den bästa holländska aktien att köpa?

Adyen (AMS: ADYEN) aktiekurs steg på torsdagen när investerare jublade över företagets balanserade utsikter. Den steg med över 30 %, i linje med min tidigare prognos. Trots denna comeback ligger Adyen fortfarande cirka 70 % under den högsta punkten under pandemin.

Ny normal för fintech

Fintech-företag står inför ett ögonblick av beräkningar när tillväxten de upplevt under det senaste decenniet avtog. De flesta företag som PayPal, Block, Shift4Payments, Toast och Affirm såg rekordtillväxt under en tid med låga räntor.

Som ett resultat blev dessa företag företag med flera miljarder dollar. På sin topp såg PayPal sitt totala börsvärde stiga till över 300 miljarder dollar. På samma sätt värderades Block, moderbolaget till Square till över 120 miljarder dollar.

Detsamma gäller Adyen, det holländska betalningsföretaget. Denna värdering var motiverad på grund av bolagets robusta tillväxt. Till exempel var dess årliga intäkter 1,01 miljarder euro 2017, 1,65 miljarder euro 2018, 2,66 miljarder euro 2019 och 6 miljarder euro 2021.

Denna tillväxt skedde när företag från hela världen anammade teknik och digitala betalningar. Detta omfattade både stora företag och små startups, som var hårt finansierade av riskkapitalbolag. Idag räknar Adyen företag som Uber, Bolt och Virgin Hotels som kunder.

Fintechföretagens tillväxt exploderade under Covid-19 när de flesta företag och kunder anammade e-handel. Under perioden såg dessa företag tillväxt som kunde ha tagit år att uppnå.

På senare tid har dock affärsvillkoren förändrats. Medan människor fortfarande handlar online har transaktionsvolymen sjunkit till normala nivåer. Dessutom har många företag redan en betalningsleverantör. Historiskt sett tenderar företag att behålla sina betalningsleverantörer under lång tid eftersom byte kan vara dyrt och tidskrävande.

Samtidigt har de stigande räntorna lett till svag konsumtion och lägre avgifter för fintechbolag. Vidare verkar Adyen i en mycket konkurrensutsatt bransch som också domineras av sådana som Stripe, PayPal och Shift4 Payments.

Adyen aktiekursprognos

Därför, mitt i denna turbulens, är frågan om det är vettigt att investera i fintechföretag som Adyen. I ett uttalande denna vecka sa Adyen att dess bearbetade intäkter för tredje kvartalet ökade med 21 % på årsbasis till 243,1 miljoner euro.

Nettoomsättningen steg med 22 % till 413 miljoner euro. Digitala volymer ökade med 21 % medan Unified Commerce-intäkterna ökade med 25 %. Dessa siffror betyder att Adyen fortfarande visar robust tillväxt. Trots det tror nu ledningen att bolagets tillväxt kommer att bromsa in de närmaste åren.

Som ett resultat sänkte det sin vägledning för de kommande tre åren krav på låg- till hög 20%-intervall. Innan dess förväntade man sig att intäkterna skulle öka med mellan 20 % och 30 %. I en anteckning sa en Bloomberg-analytiker:

“Adyens sänkta vägledning för nettointäktstillväxt (låg 20 % till hög 20 %) och Ebitda-marginal över 50 % 2026 (mot 65 % långsiktigt mål) är nu närmare konsensus och återspeglar konkurrensen inom betalningsbranschen och en försämring ekonomisk bakgrund.”

Adyen växer som väntat inte lika snabbt som det brukade göra för några år sedan. Detta är förståeligt eftersom tillväxten inte förväntades vara för evigt. Därför tror jag fortfarande att bolaget är en bra investering då det blir en värdeaktie.

Företaget har en solid kundbas och mer utrymme att öka sina intäkter köp korsförsäljning. Det finns därför en sannolikhet att aktierna fortsätter att stiga på lång sikt. Denna nya normala kommer att innebära långsammare tillväxt och potentiellt högre lönsamhet.

På lång sikt misstänker jag att Adyens aktiekurs kommer att stiga till nyckelmotståndsnivån på 1 150, den lägsta svängningen i maj 2022.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.