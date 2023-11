BTC-mönster är goda nyheter för OKB, Huobi Token, Cardano, Chainlink, Solana

Bitcoin är tillbaka. Dess pris steg till årets högsta på 37 000 dollar när efterfrågan fortsatte att öka. BTC-priset steg med mer än 137% från den lägsta punkten 2022. Som ett resultat närmar sig det totala börsvärdet för alla kryptovalutor 1,4 biljoner dollar. Denna trend har lett till mer uppsida för de flesta kryptovalutor som OKB, Huobi Token, Chainlink, Cardano och Solana.

Varför Bitcoin-priset skjuter i höjden

Det finns flera anledningar till att Bitcoin-priset stiger. Först var den senaste nyheten en Bloomberg-rapport som sa att det potentiella fönstret för godkännande av Bitcoin ETF hade öppnats. Fönstret för godkännande av Blackrock’s, Franklin Templeton och Invesco öppnade på torsdagen. Analytikerna förväntar sig att godkännandet kommer att ske senast den 10 januari.

För det andra stiger Bitcoin-priset när terminsräntorna ökar. Data visar att det öppna intresset för CME har hoppat till 100k BTC för första gången på posten. Totalt ökade räntan på Bitcoin-terminer till en topp på 15,9 miljarder dollar på torsdagen, den högsta punkten sedan den 7 april förra året. Det mesta av detta öppna intresse finns i Binance, CME, OKX och Deribit.

För det tredje har BTC-priset stigit på grund av Federal Reserve. I sitt beslut förra veckan lämnade banken räntorna oförändrade mellan 5,25 % och 5,50 %. Det lämnade också dörren öppen för fler räntehöjningar. De flesta analytiker tror dock att banken inte kommer att höja räntorna igen.

Som ett resultat har amerikanska aktier stigit medan obligationsräntorna har backat. De 10-åriga och 30-åriga obligationsräntorna sjönk till 4,54 % respektive 4,6 %. Skillnaden mellan 10-år och 2-år har sjunkit till minus 44,58. I de flesta perioder klarar sig Bitcoin bra när obligationsräntorna sjunker.

Vidare har Bitcoin-priset hoppat på grund av förväntningarna på halvering, vilket kommer att ske i april. Bitcoin klarar sig långt före halveringshändelsen eftersom det minskar utbudet.

Viktigast av allt, myntet har hoppat eftersom det har bekräftat att det är en riktig tillgång. Det har överlevt många stora händelser under det senaste decenniet. Några av de främsta händelserna var kollapsen av Mt. Gox, FTX, Terra, Three Arrows och Celsius. Det har också gått bra i denna högräntemiljö.

Altcoins till nytta

Bitcoins rally kan leda till mer uppsida för andra altcoins. Chainlink (LINK)-priset hoppade till en högsta av $7,33, vilket var cirka 50% från den lägsta nivån i juni i år. Myntet kommer sannolikt att gynnas eftersom andra kryptovalutor studsar tillbaka. Det kommer också att gynnas på grund av tillväxten av tokenisering och decentraliserad finansiering (DeFi).

De andra tokens som kommer att gynnas är centraliserade och decentraliserade finanstokens (DeFi). Tokens som OKB, Huobi Token (HT) och Uniswap (UNI) kommer att gynnas när efterfrågan på kryptovalutor ökar. De flesta av dessa börser har haft högre volym under de senaste veckorna.

Andra altcoins som kan gynnas är Tron, Solana och Cardano. Dessa tokens är några av de största aktörerna inom kryptoindustrin. Tron’s (TRX) har verkligen hoppat till en högsta av $0,10 och svävar nära den högsta punkten sedan 2021.

På samma sätt har priserna på Solana och Cardano skjutit i höjden med över 50 % från den lägsta punkten i år. Denna trend kommer sannolikt att fortsätta stiga under de kommande månaderna om Bitcoin-rallyt tar fart.

