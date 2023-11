BTC-priset siktar på $40K men volymen minskar när Memeinators förköp steg 6 närmar sig slutet

Bitcoin (BTC) fortsätter att vara i centrum för uppmärksamheten när det siktar på det svårfångade $40 000-märket. Handlare och investerare har noga övervakat de senaste prisrörelserna för denna flaggskepps-digitala tillgång.

Men när BTC börjar sin uppgång, finns det en växande oro för den minskande handelsvolymen, vilket väcker frågor om hållbarheten i dess nuvarande rally.

Bitcoins prisstegring

Efter ett 18-månaders uppehåll har Bitcoin gjort en triumferande återgång till $37 000-nivån.

Kryptovalutamarknaden, känd för sin oförutsägbara natur, håller återigen handlare på tårna. Under första halvan av november upplevde världens största kryptovaluta en imponerande ökning på 6,6%, vilket adderade till den anmärkningsvärda ökningen på 30% under oktober månad.

Bitcoins resa till $40 000 höjer ögonbrynen på grund av hastigheten och omfattningen av de senaste vinsterna. Medan vissa ser detta som en stark hausseartad signal, är andra mer försiktiga och av en övertygande anledning.

Volymminskning av Bitcoin (BTC) väcker oro

En av nyckelfaktorerna som orsakar oro bland handlare är den sjunkande handelsvolymen.

Bitcoins pris vs. Bitcoins handesvolym. Källa: Blockchain.com

Bitcoins uppgång till $37 000 och längre har kännetecknats av brist på starkt stöd för handelsvolymer. Normalt sett bör starka kursrörelser åtföljas av betydande handelsaktivitet, men så har inte varit fallet de senaste veckorna.

Marknadsobservatörer är snabba med att påpeka att denna diskrepans mellan pris och volym kan vara en röd flagga. Det gamla ordspråket “köp ryktet, sälj nyheterna” kommer att tänkas på, och vissa handlare är försiktiga med att detta rally kanske inte är så hållbart som det verkar.

Här kommer Memeinator: det nya meme-myntet som skapar vågor

Medan Bitcoin (BTC) dominerar kryptovalutalandskapet, har en annan utmanare dykt upp på scenen: Memeinator. Denna nya digitala tillgång positionerar sig själv som det “ultimata meme-myntet”, ett mynt med uppdraget att eliminera subpar memes och styra meme-handelsområdet.

Memeinators tillvägagångssätt stöds av kraftfull marknadsföring, innovativa produktlanseringar och ett ultimat actionspel, som bäddar för att det ska bli ett av de mest omsatta meme-mynten.

Memeinator skiljer sig från sådana som PEPE, Dogecoin och Shiba Inu genom att lova att inte bara dominera meme-handelsutrymmet utan också erbjuda genuin användbarhet. Den syftar till att ge tillgång och förmåner i nya produkter som Memescanner och Memeinator Game.

Drivs av banbrytande teknologi och artificiell intelligens (AI) insikter, navigerar Memeinator sin färdplan med smidigheten hos en högpresterande sportbil, redo att ta ner sämre meme-mynt.

Bör du investera i Memeinator?

Som med alla investeringsmöjligheter bör beslutet att investera i Memeinator fattas efter noggrant övervägande, särskilt när man har att göra med kryptovalutamarknaden som är mycket volatil.

Det finns några viktiga punkter att tänka på om du överväger Memeinator som en investeringsmöjlighet under dess pågående MMTR-förköp.

Förutom MMTR-priset som har stigit genom förköpsstadierna, har Memeinator lovat att lansera äkta nytta i form av produkter som Memescanner och Memeinator Game är en positiv aspekt som kommer att påverka efterfrågan på Memeinator-tokens i hög grad.

Meme-myntprojektet har också banbrytande teknologi, inklusive AI, som har tagit världen med storm.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.