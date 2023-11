FTX-token ökar med 78 % eftersom SEC Chair säger att utbytesomstart är möjligt

Priset på FTX Token (FTT) steg med mer än 78% för att nå toppar på 2,36 $ på torsdagen när den bredare kryptomarknaden lade till 3% till det globala marknadsvärdet.

Altcoinn, inhemskt från FTX-börsen, hade rasat till nära $0 i november efter att plattformen imploderade och ansökte om konkurs.

Priset har legat under $1,35 sedan dess. Men med den senaste optimismen på marknaden och färska FTX-nyheter har 24-timmarshandelsvolymen ökat. Relative Strength Index (RSI) har skjutits till 66 och Moving Average Convergence Divergence (MACD) signalerar hausseartat momentum.

Varför sköt FTX-tokenpriset i höjden idag?

FTX Tokens prishöjning sammanföll med Bitcoins hopp över $36 800 mitt i ny optimism över ett potentiellt spot-ETF-godkännande. Det fanns dock en annan trolig katalysator för FTT – kommentarer om den potentiella omstarten av FTX.

På onsdagen sa SEC-ordförande Gary Gensler till CNBC i en intervju att det var möjligt att starta om FTX, och noterade att detta kan vara fallet om det hände under ett nytt ledarskap och inom lagen.

SEC-ordförandens kommentarer vid DC Fintech Week hänvisade till rapporter om att tre anbudsgivare var i kapp för att återuppliva den konkursiserade kryptoplattformen. Bland budgivarna finns Tom Farley, tidigare president för NYSE och grundaren av den digitala tillgångsplattformen Bullish.

Gensler noterade att alla, inklusive Farley, som är intresserade av att återöppna FTX kan göra det förutsatt att det görs “inom lagen.”

Enligt Gensler är nyckeln till att få det rätt att “bygga investerarnas förtroende” och åta sig alla nödvändiga avslöjanden. Det nya ledarskapet bör också se till att de inte blandar ihop pengar och handlar mot sina kunder.

FTX kollaps ledde till att grundaren och tidigare vd:n Sam Bankman-Fried åtalades och befanns skyldig på sju konton, inklusive bedrägeri. Samtidigt har FTX-konkursteamet antytt en potentiell omstart av utbytet mitt i åtgärder för att göra upp med fordringsägarna.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.