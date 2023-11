Jasmy Coin-prisförutsägelse: Här är anledningen till att Japans Bitcoin skjuter i höjden

JasmyCoin-priset fortsatte sin hausseartade trend när investerare jublade det senaste Bitcoin-utbrottet. Myntet hoppade till en topp på 0,0044 dollar på torsdagen, den högsta punkten sedan juni i år. Den har skjutit i höjden med över 50 % från den lägsta punkten i år. Andra kryptotokens som Mina, Pepe, Gala och Sui har också ökat kraftigt nyligen.

Bitcoin är den viktigaste drivkraften

Den främsta drivkraften för Jasmy och andra altcoins var den starka utvecklingen för Bitcoin, som steg till den högsta punkten sedan maj 2022. Den hoppade till en topp på $37 000. Den har stigit med nästan 50 % från sin lägsta punkt i september och med 137 % från sin lägsta nivå i november förra året. Denna återhämtning gör den till en av de bäst presterande tillgångarna i år.

Bitcoin lyckades ta sig över det hausseartade vimpelmönstret. I prisåtgärdsanalys är en hausseartad vimpel ett av de mest positiva tecknen på marknaden. Det förblir över 50-dagars och 100-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA).

Jasmy hoppade också när rädsla och girighetsindex hoppade till girighetszonen på 74. I de flesta fall tenderar kryptovalutor att stiga när investerare blir giriga. Samtidigt har VIX-indexet kraschat till $14,45, den lägsta punkten sedan den 20 september. Indexet har fallit med mer än 37 % från sin högsta punkt i oktober.

VIX-index är en av de mest populära mätarna på finansmarknaden. Den tittar på alternativpositioneringen för S&P 500-index. Dess krasch har sammanfallit med det pågående rallyt av amerikanska aktier. Dow Jones och Nasdaq 100-indexen har ökat under de senaste nio dagarna i rad. Som sådan tror investerare att jultomte-rallyt börjar.

Jasmy har också stigit efter det senaste räntebeslutet från Federal Reserve. På sitt möte beslutade banken att lämna räntorna oförändrade mellan 5,25 % och 5,50 %. Medan Fed antydde att banken kommer att fortsätta höja räntorna, tror analytiker att den kommer att lämna räntorna intakta ett tag.

Jasmy prisprognos

Det dagliga diagrammet visar att JasmyCoin-priset har varit i en stark hausseartad trend under de senaste veckorna. Den har hoppat från förra månadens lägsta på $0,0030 till en högsta på $0,0045. Myntet har rört sig över den fallande trendlinjen som förbinder de högsta svängningarna sedan maj i år.

Jasmy har flyttat över 50-dagars och 25-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA). Samtidigt har Relative Strength Index (RSI) och Stokastiska Oscillatorn rört sig över den överköpta nivån. Därför är utsikterna för myntet hausse, med nästa nivå att titta på kommer att vara på $0,0051, den högsta punkten den 19 maj. Om detta händer kommer myntet att behöva stiga med över 15,81 % från nuvarande nivå.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.