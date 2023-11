Kommer du ihåg Bonk? Priset på Solana meme-mynt stiger

Bonk, det bortglömda meme-myntet som skapade rubriker i januari är tillbaka. Dess tokenpris steg med mer än 60% på torsdagen när kryptovalutor hoppade. Det hoppade till en topp på 0,0000020 USD, den högsta punkten sedan mars i år, vilket gav den ett börsvärde på över 41 miljoner USD.

Bonk är ett memecoin som kom till liv i januari. Dess mål var att vara ett hållbart alternativ till populära meme-tokens som Shiba Inu, Dogelon Mars och Floki Inu. Skillnaden var att den byggdes i Solanas ekosystem.

Vid den tiden var Solana en riskabel kryptovaluta på grund av dess koppling till FTX, Alameda Research och Sam Bankman Fried. Idag är Solana en av de bäst presterande kryptovalutorna i år. Det hoppade till en högsta av $50, vilket var mer än 325% över den lägsta punkten i år.

Enligt SolScan har antalet Bonk-innehavare varit försumbart. Den har över 474 000 tokenhållare. Aktiva innehavare kvarstår dock på mindre än 2 300. Detta är en så liten siffra eftersom en enda Bonk-token handlas för $0,000000933984. Totalt har Bonk ett börsvärde på över 78 miljoner dollar, enligt CoinGecko.

Bonk-priset har stigit eftersom kryptovalutor har gjort en stark comeback. Bitcoin-priset steg till över 37 000 $ medan Ethereum har flyttat till 2 000 $. Samtidigt har även andra memmynt vrålat tillbaka. Taboo Token-priset har hoppat med 10% under de senaste 24 timmarna medan Memecoin (MEME) har skjutit i höjden med 15%. Andra tokens som Milady Meme Coin (LADYS), Pepe och Floki Inu har vrålat.

Den främsta anledningen till detta är att Federal Reserve pekade på en räntepaus under de kommande månaderna. Dessutom har kryptorädsla och girighetsindex hoppat till girighetszonen på 75. I de flesta fall ökar kryptovalutor när det finns girighet på marknaden.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.