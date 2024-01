AMC:s regleringsanmälan värderade aktien till $7,47, men vad betyder det för marknaden?

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE:AMC) tillkännagav emissionen av 3,3 miljoner aktier. Enligt den senaste anmälan var aktierna i utbyte mot 25 miljoner dollar andra panträttssedlar förfallna 2026. Företaget lanserade också ett sötningsmedel och tillkännagav en ny linje av AMC-märkta chokladgodis. Informationen är utan tvekan ganska överväldigande för det otränade ögat. Det är därför vi erbjuder en skarp analys av vad den affären betyder för investerarna.

Emission av aktier för andra panträtt är oroande av två skäl. För det första leder affären till en utspädning av befintliga aktieägare. För det andra signalerar affären en utmanande ekonomiska utsikter. Följaktligen placerades aktiernas inneboende värde till endast $7,47. AMC erkände de två utmaningarna och tillkännagav den nya raden av godis.

Debt-for-equity-affären kommer bara några månader efter AMC:s aktiesplit. Aktiesplitten skedde i slutet av augusti i år. Den snabba följden av händelserna signalerar ett företag som är desperat att skaffa kapital från marknaderna. Det faktum att AMC tog till höga kostnader för andrapanträtt bekräftar de kapitalutmaningar som den står inför.

Marknadsproblemen för AMC förstås bättre genom att titta på förhållandet mellan pris och försäljning. Med bara 0,4x är förhållandet mellan pris och försäljning ett intressant fall. Det är särskilt sant när AMC jämförs med 1,2x P/S industrinivå.

Det låga priset till försäljning kan innebära att AMC är undervärderat eftersom försäljningen har ökat efter pandemin. Vi vet dock att marknaden redan räknade med försäljningstillväxt i prissättningen, men priset fortsatte att falla. Du bör förutse mer oro på marknaden efter tillkännagivandet om skuld mot aktier.

AMC-aktien blöder efter tillkännagivandet om skuld-för-aktie

Source – TradingView

Aktiekursdata visar att de kortsiktiga glidande medelvärdena fortsatte att trenda under de långsiktiga medelvärdena. Aktiekursen sjönk också med 8,46% efter de senaste börsnyheterna. Åtminstone bekräftar nedgången våra farhågor, som vi beskriver i aktieanalysen ovan.

Priset på $6,17 är lägre än den implicita värderingen på $7,47. När vi räknar in volymerna på utbudssidan är det tydligt att AMC har utmaningar på och utanför marknaden.

Sammanfattning

Investerare måste analysera all blandad information från AMC innan de dyker ner i djupet. Det underförstådda inneboende värdet på $7,47 inger inte något förtroende bland investerarna. Tillkännagivandet om gourmetgodis är bara ett sötningsmedel för att lugna marknaderna.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.