Bör du investera i Meme Mogul efter Michael Saylors uttalanden nyligen?

Amerikanska företag kan snart börja använda Bitcoin som en “legitim finansiell reservtillgång”, säger Michael Saylor. Han är verkställande styrelseordförande för MicroStrategy Inc.

Bitcoin-antagande kommer förbättras framöver

Copy link to section

Bitcoin har gått uppåt under de senaste veckorna på grund av optimism om att Securities & Exchange Commission snart kommer att godkänna en Spot ETF som sannolikt kommer att öka institutionellt intresse för världens största kryptovaluta.

Utöver det sa kryptotjuren Michael Saylor nyligen till CNBC i en intervju att de nya reglerna som FASB (Financial Accounting Standards Board) fastställt om hur offentliga företag ska rapportera sina kryptotillgångar kan påskynda Bitcoin-antagandet.

Observera att Antoni Trenchev – Nexos medgrundare också förväntar sig att BTC kommer att nå $100 000 2024.

Det som är särskilt intressant med Bitcoin är att det är en bellwether. Enkelt uttryckt, när denna decentraliserade valuta stiger, tenderar den att hjälpa hela marknaden att röra sig i samma riktning också.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Så, förutsatt att de tidigare nämnda medvindarna katalyserar ett fortsatt uppåtgående momentum i Bitcoin, inkluderar dess kollegor de kommande projekten som Meme Moguls.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Meme Mogul – en kort introduktion

Copy link to section

Meme Mogul är en nyligen lanserad plattform som drivs men dess inhemska meme-mynt – $MGLS. Men det har mycket mer att erbjuda än bara spänningen som vanligtvis tillskrivs meme-myntsutrymmet.

Till att börja med kommer Meme Mogul integrerat med ett play-to-earn-ekosystem där du tävlar med andra moguler och tjänar spännande belöningar om du överlistar dem.

Plattformen gör det också möjligt för dig att handla meme-tillgångar ungefär som du handlar med aktier på en börs. Det är ett annat sätt du kan tjäna på Meme Moguls.

Om det inte heller är din hastighet och du istället vill tjäna passivt via staking – skulle Meme Moguls fortfarande vara ett lämpligt val. Slutligen finns det de exklusiva metaverse-funktionerna och exponeringen för NFT:er för innehavare av $MGLS, vilket gör detta projekt desto mer attraktivt som en investering.

Intresserad av att ta reda på mer om Meme Moguls och allt det står för? Besök dess hemsida på denna länk.

$MGLS är ännu inte listad på en kryptobörs

Copy link to section

Kom ihåg att Meme Moguls är en decentraliserad plattform. Så att hålla i dess inhemska meme-mynt ger dig också inflytande över hur projektet utvecklas framåt.

Meme Moguls är för närvarande i det andra steget av sitt förköp och har redan samlat in långt över 0,6 miljoner dollar, vilket talar mycket för den typ av efterfrågan som den har sett sedan lanseringen.

$MGLS går för närvarande endast på $0,0023, men den ovan nämnda efterfrågan tyder på en meningsfull uppsida i framtiden. För att inte tala om att meme-myntet ännu inte kommer att gå live på en kryptobörs som tenderar att ge en betydande ökning av priset.

Meme Mogul erbjuder för närvarande en 30% bonus på alla insättningar under en begränsad tid också. Detaljer om det finns på hemsidan här.

Meme Mogul ($MGLS) kan dra nytta av kryptomedvind

Copy link to section

Att investera i ett meme-mynt inbjuder förståeligt nog motvilja för en seriös investerare med tanke på risken.

Men det är värt att nämna här att det är en marknad som inte var värd någonting före pandemin men som redan hade framkallat en värdering på cirka 20 miljarder dollar i slutet av 2022. Det är den typen av snabb tillväxt du skulle kunna utnyttja när du lägger dina pengar i Meme Mogul.

Som nämnts tidigare kan medvinden som sannolikt kommer att hjälpa kryptoutrymmet i stort också gynna $MGLS. Dessa inkluderar den förväntade avkastningen av en mild penningpolitik.

Tidigare denna månad signalerade medlemmar av Federal Open Market Committee tre räntesänkningar under det kommande året efter att konsumentprisindex (KPI) kom in på 3,1% för november – den lägsta läsningen sedan mars 2021.

För mer information om Meme Mogul ($MGLS) och dess pågående förköp, klicka här för att besöka projektets webbplats.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.