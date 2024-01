Här är varför Elastos (ELA) kryptopris går vertikalt

Priset på Elastos (ELA) har varit en av de bäst presterande kryptotokenen denna vecka. Tokenen har stigit under de senaste tre dagarna i rad och nått en rekordnivå på $7,50. Detta var ett anmärkningsvärt rally med tanke på att det handlades för $1 för en vecka sedan. När token steg steg dess totala börsvärde till mer än 119 miljoner dollar.

ELA-diagram av TradingView

Elastos pris har hoppat på grund av den pågående efterfrågan på projekt som tillhandahåller smarta kontraktsfunktioner för Bitcoin. Elastos äger Bel2, ett lager-2-nätverk för Bitcoins ekosystem. Målet är att bygga en hel community kring Bitcoin.

Vi har sett många liknande projekt fungera bra under de senaste dagarna. Stacks (STX), som tillhandahåller ett smart kontraktslager för Bitcoin, har mer än fördubblats nyligen. På samma sätt har Internet Computer skjutit i höjden med tvåsiffriga siffror bara denna vecka.

Viktigast av allt, Bitcoin Ordinals ORDI-tokenpris har stigit, vilket ger det ett börsvärde på mer än 1,3 miljarder dollar. Bitcoin Ordinals totala försäljning har skjutit i höjden till mer än 1 miljard dollar under de senaste månaderna.

#Bitcoin Innovation and Layer 2: Five Key Takeaways!💡#BeL2 unlocks an infinite world of Smart Contracts, from exchanging goods to managing royalties, for the world's largest Blockchain community. This innovation makes Bitcoin 'smarter,' facilitating a new economic mechanism.… pic.twitter.com/KGrSErrgHb — Elastos (@ElastosInfo) December 20, 2023

En Bitcoin layer-2-lösning som Elastos kommer att leda till lägre transaktionsavgifter, mer nätverksaktivitet, införande av insats och en enklare process för att tjäna pengar på personligt innehåll och data. Det kommer också att underlätta migreringen av Real World Assets (RWA). Du kan läsa mer information på denna sida.

Elastos pris har också skjutit i höjden på grund av den växande ELA-insatsvolymen. Data från StakingRewards visar att ELA:s insatsmarknadsvärde har ökat till över 25,69 miljoner USD, vilket ger den en insatskvot på 25 %. Den dagliga volymen har ökat till över 43 miljoner dollar.

Den andra anledningen till att priset på ELA-token har skjutit i höjden är att tokenet var listat på Crypto.com, en av de största kryptobörserna i världen. I de flesta fall tenderar kryptovalutor att stiga efter att ha noterats av en större börs.

Elastos token skjuter också i höjden på grund av Fear of Missing Out (FOMO), som har spridit sig i kryptoindustrin. En titt på de flesta instrumentpaneler visar att de flesta kryptotokens har fortsatt att stiga under de senaste veckorna.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.