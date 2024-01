Hedera Hashgraph DeFi TVL närmar sig rekord men det finns en hake

Hedera Hashgraphs HBAR-tokenpris har anslutit sig till den pågående altcoinsäsongen eftersom efterfrågan på tokenen fortsatte. HBAR-priset steg till en topp på 0,9195 USD, den högsta punkten sedan den 19 februari. Den har skjutit i höjden med mer än 155 % från sin lägsta punkt i år. Detta hopp har gett det ett börsvärde på över 3 miljarder dollar.

Hederas rally beror mest på det pågående Bitcoin- och altcoin-rallyt. Bitcoin ökade till över 43 000 $ på onsdagen och vissa analytiker tror att det kan nå 100 000 $ före nästa års halvering. I de flesta fall brukar Bitcoin gå bra mot och efter halvering. Vi såg det hända i april 2021 när myntet steg till rekordhöga nivåer.

Det finns andra katalysatorer. Inflationen i de flesta utvecklade länder sjunker, vilket ökar möjligheten till räntesänkningar 2024. I Storbritannien sjönk den totala inflationen till under 4 % i november och det finns en sannolikhet att denna trend kommer att fortsätta.

Samtidigt finns det en ökande möjlighet att Securities and Exchange Commission (SEC) kommer att godkänna en spot Bitcoin ETF. SEC, Blackrock och Nasdaq höll ytterligare ett möte denna vecka för att diskutera hela processen.

Hedera Hashgraph stiger också på grund av dess prestanda för dess decentraliserade finans (DeFi) ekosystem. Data från DeFi Llama visar att nätverkets TVL har stigit till mer än 52 miljoner dollar. I HBAR-termer har TVL stigit till 644,5 miljoner tokens, några punkter under sin all-time high.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Även om detta är bra, finns det en hake med Hederas DeFi-ekosystem. För det första finns de flesta av tillgångarna som är låsta i dess plattform i en huvuddApp: SaucerSwap. Den decentraliserade börsen (DEX) har en TVL på mer än 50 miljoner dollar. Det hanterade över $653k i volym på torsdagen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Utmaningen med detta är att Hedera har blivit omkörd av många nyare blockchain-nätverk som Base, Sui, PulseChain och Aptos. Detta trots att Hedera har ett mycket större börsvärde än alla dessa nätverk.

På den positiva sidan visar mätvärden i kedjan att Hedera Hashgraph-nätverket är ganska populärt bland användare. Antalet skapade konton i nätverket har stigit till över 2,67 miljoner medan de aktiva kontona ligger på 1,37 miljoner. Hedera har hanterat över 32,7 miljarder transaktioner med en genomsnittlig tid på 1 000 transaktioner per sekund (tps).

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.