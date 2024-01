Shanghai genomför världens första gränsöverskridande uppgörelse med den digitala yuanen

Bank of Chinas filial i Shanghai har framgångsrikt genomfört en betalning på 100 miljoner yuan (14 miljoner USD) med sin digitala centralbanksvaluta (CBDC), e-CNY. Lokala källor indikerar att den utländska uppgörelsen genomfördes via Shanghai Financial Exchange International Board för guld. Förlikningen skedde den 20 december.

En talesperson för Bank of China kommenterade den framgångsrika uppgörelsen:

Kontot kommer att bidra med finansiell styrka för att stödja Shanghais djupgående implementering av frihandelspilotzonens främjandestrategi och främja kvaliteten och uppgraderingen av det internationella handelscentret.

Milstolpen är betydande för Bank of China Shanghai, som har varit i frontlinjen i e-CNY- pilottester. Implementeringen av e-CNY förstärker Shanghais strategi för främjande av frihandel för pilotzoner, eftersom det strävar efter att bli ett internationellt handelscentrum. På sistone möjliggjorde banken import av järnmalm till Kina med hjälp av digital valuta.

Globala e-CNY CBDC-tester för att driva adoption

Kina har ökat experimenterandet med e-CNY även när landet försöker befria sig från dollarberoende. Global pilottestning såg Kina underteckna ett 400 miljoner dollar memorandum med Förenade Arabemiraten för CBDC-samarbete den 1 december. Kina har också samarbetat med flera institutioner, inklusive den brittiska bankjätten Standard Chartered, för e-CNY-tester.

På senare tid släppte Kina sin senaste version av den digitala yuan-appen. Den uppdaterade versionen erbjuder förbättrade funktioner och tillåter användare att ansluta betalkort och personliga bankkonton för att köpa digital valuta.

Kinas president Xi Jinping har häftigt stött CBDCs, och tror att de är nyckeln till att låsa upp gränsöverskridande betalningar. Stödet kommer trots landets hårda inställning till digitala tillgångar, efter att ha förbjudit kryptovalutatransaktioner 2021. Från och med juli i år översteg e-CNY-transaktionerna 1,8 biljoner yuan (250 miljarder dollar) i transaktioner sedan lanseringen för mindre än två år sedan.

