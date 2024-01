BitMEX-grundaren Arthur Hayes säger att han sålde SOL för ETH: Här är hans förutsägelse

Solanas senaste prisuppgång kan se att vissa investerare tar vinster eller roterar vinster till andra positioner. BitMEX-grundaren Arthur Hayes säger att han gjorde just det och sålde sin SOL för att köpa mer Ethereum (ETH).

Mitt i dessa utsikter, skulle en del av vinsterna på marknaden kunna användas för att köpa en ny token som Memeinator (MMTR)?

BitMEX-grundaren förutspår Ethereum till $5k

BitMEX-grundaren Arthur Hayes har skrivit på sitt X sociala mediekonto att han sålde sina Solana (SOL) innehav och använde intäkterna för att köpa mer Ethereum (ETH).

Hayes drag kommer när Solana steg till toppar på $99 den 22 december, och gick om både XRP och BNB i börsvärde till fjärde plats. Öppet intresse för kryptovalutan har nått 1,25 miljarder. Under de senaste veckorna har Hayes skrivit om SOL som går till $100. Tokenens pris har ökat med mer än 70% den senaste månaden.

Men även om SOL har klarat sig betydligt bättre än ETH 2023, är kryptoentreprenören och branschpersonlighetens utsikter hausse på Ethereum.

Enligt den tidigare BitMEX-chefen kan världens näst största kryptovalutatillgång efter börsvärde stiga till $5 000. Noterbart, ETH toppade till en rekordnivå över $4 800 under den senaste tjurmarknaden.

Arthur Hayes är lång krypto

Förutom hans hausseartade syn på ETH, har Hayes hävdat att krypto är här för att stanna och att det kanske inte finns någon bättre tid att vara “lång krypto.” Han har också vägt in Bitcoin ETF:s senaste debatt – frågan om antingen kontanter eller in natura-skapande.

Enligt honom, medan “in natura” skapelser och inlösen är “enklare och renare för fonden”, ger kontanter mer kraft. Men detta kan se att “endast politiskt anslutna mäklare och börser” i USA används som motparter, noterar han.

”Det ska bli intressant att se hur marknadsmikrostrukturen förändras om ens överhuvudtaget. Kommer prisupptäckten att flytta från öst till väst? Kommer den viktigaste tiden att handla att vara mån-fre kl 16:00 EDT när skapande/inlösen fönstret stängs?” ställde han sig.

Hayes tror dock att detta scenario kan erbjuda en mängd arbitragemöjligheter för investerare som kan dra fördel av både USA-baserade och icke-amerikanska kryptobörser.

Är det här en bra tid att köpa Memeinator?

När marknaden ser ett rally på tjurmarknaden, där sådana som Bitcoin, Ethereum och Solana sannolikt kommer att explodera i värde, känner investerargemenskapen också till potentialen för svindlande avkastning från relativt okända ädelstenar.

Marknadsanalytiker har pekat på L2-tokens, AI och spel som några av de stora trenderna att titta på. Även mememyntvärlden väcker stor uppmärksamhet, särskilt efter de överdimensionerade föreställningarna inspelade av Solana-baserade Bonk (BONK).

Memeinator (MMTR), ett nytt AI-relaterat meme-mynt i förköp, dyker ändå upp som en potentiell utmanare. Enligt whitepapern kommer Memeinator att erbjuda verklig nytta för sin community. Den innehåller en spelplattform, NFT:er och staking – funktioner som skiljer projektet åt såväl som mot svaga meme-tokens som inte erbjuder något annat än hypebaserad spekulation.

Genom att gå om dessa värdelösa meme-mynt siktar Memeinator på att nå 1 miljard dollar i marknadsvärde. För närvarande är bara Bonk, Shiba Inu och Dogecoin meme-mynt med ett börsvärde på över 1 miljard dollar.

Förköpet av Memeinator närmar sig 2,4 miljoner dollar

Memeinators förköp var från början 29 etapper men reducerades till 20 efter communityförslag och feed. Sedan minskningen tidigare denna månad har förköpet av MMTR-tokenen accelererat.

Den 22 december har projektet samlat in nästan 2,4 miljoner dollar, där steg 9 erbjuder förköpsdeltagare en chans att köpa MMTR för 0,0157 dollar. Det finns ett julerbjudande på 10% bonus för investerare som köper $5 000 eller mer av tokenen.

Intresserade deltagare kan också njuta av många andra godsaker under förköpet. Insats är också tillgängligt inför Memeinators efterlängtade lansering.

