Kryptoprisförutsägelser: Cryptex Finance (CTX), DigiByte, Oasis Network

Kryptobonanzan fortsatte denna vecka, vilket ledde till att många investerare genererade stark avkastning. De flesta av de bästa vinnarna var välkända spelare, särskilt de i Solanas ekosystem. Solana själv steg och blev den femte största kryptovalutan i världen.

Under ytan har flera andra kryptovalutor klarat sig bra när kryptorallyt tar fart. Här är några av de bästa kryptovalutorna att titta på under helgen, inklusive Cryptex Finance (CTX), DigiByte (DGB) och Oasis Network (ROSE).

Oasis Network | RESTE SIG

Oasis Network- priset har varit en av de bäst presterande kryptovalutorna i år. ROSE, nätverkets token steg till en högsta nivå på 0,1161 dollar, dess högsta punkt sedan augusti förra året. Den har ökat med mer än 208 % från sin lägsta nivå i år.

Oasis Network har hoppat på grund av kryptobonanzan och de senaste ekosystemnyheterna. Den största nyheten i ekosystemet var Mainnet Eden-uppgraderingen, som gjorde Oasis Core 23.0.x funktionell.

Eden introducerade flera viktiga funktioner i ekosystemet. Till exempel kan delegatorer i ekosystemet rösta i ledningsförslag på kedjan, parallella körtider, parameteromröstning och omedelbar synkronisering.

ROSE-token har rört sig över nyckelmotståndsnivån på $0,086, dess högsta punkt den 15 februari. Den hoppade också något över nyckelmotståndspunkten på $0,1161, dess högsta sving i augusti förra året.

ROSE har också hoppat över 50-dagars och 100-dagars glidande medelvärden medan Relative Strength Index (RSI) och Stokastiska Oscillatorn flyttade till den överköpta punkten. Därför finns det en sannolikhet att Oasis Network-priset kommer att fortsätta att stiga när köpare siktar på den viktigaste motståndspunkten på $0,15.

Cryptex Finance | CTX

Cryptex Finance (CTX) är en kryptovaluta med små bolag som är mycket populär bland daytraders. Det har ett börsvärde på mer än 11 miljoner dollar. CTX-token har också deltagit i den senaste kryptotjurkörningen då den steg från årets lägsta på $0,69 till en högsta av $3,15.

På sin topp var Cryptex Finance-priset upp med mer än 385% från sin lägsta punkt i år. Det är fortfarande över 50-dagars och 25-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA). Myntets oscillatorer har rört sig nedåt, med det relativa styrkeindexet som glider till neutralpunkten på 50. Den stokastiska oscillatorn har också rört sig under neutralpunkten.

Däremot har myntet bildat ett dubbeltoppmönster på $3,12 vars halslinje var på $1,54. Därför är utsikterna för myntet baisse, eftersom säljarna riktar in sig på 1,54 dollar.

DigiByte prisprognos

DigiByte (DGB) tokenpris var en av de bäst presterande kryptovalutorna nyligen. Den har stigit med mer än 56 % från sin lägsta punkt i år och svävar nu på den högsta punkten sedan den 6 juli. Token har stigit över 50-dagars och 25-dagars EMA medan Relative Strength Index har pekat uppåt.

DigiByte-priset har hoppat över den viktiga motståndspunkten på $0,0088, dess högsta svängning den 13 november och 13 juli. Därför är utsikterna för DGB-token-priset hausse, med nästa nivå att titta på är på $0,108, vilket är cirka 20% över den nuvarande nivån. Det var den högsta svingen den 19 april.

DGB-diagram av TradingView

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.