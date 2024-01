Vad är det som gör Occidental Petroleum så unikt att Berkshire har en andel på 28 %?

Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY) har varit på nyheterna på sistone. Detta var efter att Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A) ökade sitt innehav till cirka 28% av OXY. Under bara tre dagar förvärvade Berkshire Hathaway OXY-aktier till ett värde av 312,09 miljoner dollar för 60 dollar. Förvärvet kommer i en tid då olje- och gaspriserna har sjunkit. Investerare vill veta vad Berkshire Hathaway ser i OXY.

De senaste avslöjandena tyder på att OXY är inne på en affär om att förvärva CrownRock LP för 12 miljarder dollar. Det avtalet tillkännagavs för bara två veckor sedan. Enligt prognoser kan affären öka OXYs intäkter med mer än 1 miljard dollar per år. Men förvärv är verkligen inte den nyckelfaktor som driver Berkshires intresse för OXY. Berkshire Hathaway började ackumulera aktien 2022, vilket signalerade mer fundamentalt värde.

OXY är A-klassad som värdeaktie. Föregående års EPS var endast 9,35, medan PEG-hastigheten registrerades till 0,67. OXY är verkligen undervärderat. Rabatten på aktien är en av anledningarna till att anmärkningsvärda investerare ackumulerar aktien. OXY gör också stora steg för att skapa aktieägarvärde.

Pandemin störde direktavkastningen för många företag, inklusive OXY. Men eftersom många av företagen återgick till de pre-pandemiska utdelningsavkastningarna gjorde det inte OXY. OXY:s pre-pandemiska utdelningspolicy kännetecknades av direktavkastning över 4%.

Perioden efter pandemin har en direktavkastning på 1,2 %. Intäkterna återinvesteras i affärer som CrownRock LP-förvärvet på 12 miljarder dollar. Berkshire Hathaways position i OXY erkänner OXY:s strategiska investeringsrörelser och det rabatterade priset.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Berkshire ökade OXY när den kom ur den översålda signalen

Copy link to section

Source – TradingView

OXY kommer från den översålda regionen, vilket visas av RSI-indikatorn. 10-dagarsgenomsnittet passerade precis över 20-dagarsgenomsnittet. Förväntningen är därför att ett prisrally kan förväntas. Det är också tydligt att Berkshire Hathaways marknadsrörelser också var vältajmade för att låsa in värde.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Sammanfattning

Copy link to section

Berkshire Hathaways köp av en andel på 28 % i OXY är en signal om att OXY är en attraktiv värdeaktie. OXY gör också stora strategiska drag som förvärvet av CrownRock LP. Det är också tydligt att OXY är angelägen om att återinvestera vinst istället för direktavkastning.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.