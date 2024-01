Kryptoföretag stärker politiska donationer

Kryptoindustrin har avsevärt ökat sina politiska bidrag som svar på ökad granskning och regulatoriskt tryck i Washington, enligt en rapport publicerad i Financial Times.

Toppspelare som Coinbase, Circle och a16z, tillsammans med framstående personer inklusive Ron Conway, Fred Wilson och Winklevoss-tvillingarna, finansierar aktivt pro-kryptolagstiftare och förespråkar stoppade kryptorelaterade räkningar i kongressen. Denna ökning av politiskt engagemang kommer inför det kommande presidentvalet.

Finansiering av pro-kryptoinitiativ

Den här veckan bidrog Coinbase, Circle och a16z tillsammans med 78 miljoner dollar till Fairshake, en federal super-PAC utformad för att främja “pro-krypto-ledarskap.” Fairshake verkar genom att acceptera obegränsade donationer från både företag och privatpersoner, vilket markerar en betydande förändring i branschens politiska engagemang.

Tidigare hade kryptosektorn spenderat relativt små summor på politisk verksamhet. Till exempel förväntas Coinbases lobbybudget för året uppgå till bara 4 miljoner dollar, och Circle har spenderat bara 760 000 dollar sedan 2021, enligt offentliga anmälningar.

Står inför ökande kritik från Washington

Kryptoindustrins intensifierade politiska ansträngningar är ett svar på en allt mer kritisk ton i Washington, med senator Elizabeth Warren bland de framträdande rösterna som efterlyser strängare kryptoregleringar.

I oktober skrev Warren och cirka 100 lagstiftare ett brev till Vita huset och finansministeriet, där de uppmanade till åtgärder mot olaglig kryptoverksamhet och hänvisade till oro för nationella säkerhetsrisker förknippade med digitala tillgångar.

Nationella säkerhetsproblem

Senator Warren betonar hennes ståndpunkt och hävdar att “Digitala tillgångar skapar en nationell säkerhetsrisk.” Hon hävdar att den oreglerade karaktären hos vissa aspekter av kryptoutrymmet gör det till ett attraktivt alternativ för brottslingar.

Vissa aktörer inom kryptoindustrin främjar aktivt deras ignorering av internationella penningtvättsregler, vilket ytterligare underblåser oro.

Skamt anseende och granskning av regelverket

De senaste skandalerna, inklusive fängslandet av Sam Bankman-Fried, tidigare VD för FTX, och regulatoriska åtgärder mot Binance för att ha misslyckats med att bekämpa penningtvätt och undandragande av sanktioner, har skadat kryptosektorns rykte. Dessa incidenter har förstärkt den politiska granskningen och kritiken av branschen inom kongressen.

Reagera på brister i lagstiftningen

Fairshake, super-PAC som finansieras av kryptoföretag, har delvis uppstått som svar på en upplevd passivitet från kongressen när det gäller ett omfattande regelverk för krypto.

Aktuella straff och böter som utdöms för kryptoföretag beror främst på brott mot befintliga federala värdepapperslagar och penningtvättslagar, vilket visar på frånvaron av heltäckande kryptospecifika regler.

Söker gemensam grund med traditionella motståndare

Intressant nog har till och med långvariga motståndare i Washington, såsom senator Warren och banksektorn, funnit gemensamma grunder angående behovet av att införa skyldigheter mot penningtvätt på kryptosektorn.

I december presenterade senator Warren ett lagförslag som syftar till att anpassa kryptoreglerna till etablerade finansindustristandarder.

Valdynamik

Det hotande valet i november blir allt mer relevant för kryptoindustrins insamlingsinsatser, eftersom valets resultat kan påverka det reglerande landskapet avsevärt.

Orlando Cosme, grundare och chefsadvokat på advokatfirman OC Advisory, framhåller: “Om demokraterna vinner presidentvalet, och speciellt om de sveper igenom kongressen också, ja, det kommer nästan säkert att finnas stora utmaningar ur ett regulatoriskt perspektiv under de kommande åren. “

Forma den reglerande framtiden

När kryptoindustrin navigerar i ett skiftande politiskt landskap, förblir den orubblig i sitt åtagande att påverka den reglerande framtiden för digitala tillgångar i Washington.

Sektorns ökade politiska engagemang visar dess beslutsamhet att skydda och främja sina intressen i en föränderlig lagstiftningsmiljö.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.