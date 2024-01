Kommer Memeinators förköp att göra den till en 10x meme-krypto 2024?

När det nya året 2024 närmar sig kommer investerare att förbereda sig för kryptogodsakerna som kommer med det. Över hela sektorn ackumulerar investerare nedslagna tokens, med några som passerar året på en topp. Det nya året kommer också med nya möjligheter, och en som positionerar sig unikt är Memeinator. Vi går djupare in i denna krypto och avslöjar om det är en värd satsning för en vinst på 1 000%.

Vad är Memeinator?

Copy link to section

Memes kryptovärld kan ha tagit ett stort steg från sitt marknadsvärde på nästan $0 2020. Idag värderas memesektorn till mer än $36 miljarder. Ledande memes som Dogecoin upptar topplaceringarna i kryptomarknadsrankningen. Men det har också kommit med en utmaning – den okontrollerade tillväxten av memes, några har lite eller inget värde.

Memeinator är ett nytt kryptoprojekt som vill förändra hur meme-krypto fungerar. Projektet utnyttjar AI-teknik för att hjälpa användare att investera i kvalitet och de bästa meme-tokensen. Memeinators arbete är enkelt: identifiera parodi, icke-originella och lågkvalitativa memes med hjälp av AI. Förstör dem sedan, och låter bara de värdefulla projekten överleva.

Memeinator-teamet tror att projektet kommer att vinna genom att ge investerare en unik meme-lösning. Teamet kompletterar sedan användningsfallet med kraftfull marknadsföringsinriktning för att göra Memeinator populär. Som sådan kommer teamet att arbeta med ledande influencers och lista tokenen på de bästa börserna.

Dessutom kommer Memeinator att gräva djupare in i Web 3.0-världen. Ett spel kommer att lanseras i slutet av förköpet, med utplånande sysselsättningar som liknar Memeinators. Det finns också community NFT:er för att visa upp de fantastiska verken av Memeinator-teamet. Memeinator-investerare kan också bidra till att bygga projektet genom att satsa sina tokens. I gengäld tjänar de attraktiva belöningar för att komplettera sina passiva inkomster.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Är Memeinator en 10x-investering 2024?

Copy link to section

Spekulationer kommer säkert att uppstå när ett kvalitetsprojekt startar. För många analytiker har Memeinator funktioner och unika förslag för att bli den bästa memen. Som sådan har analytiker öronmärkt en 10x vinst 2024, då tokenen förväntas debutera på börser.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Enligt vår förutsägelse är Memeinator en 10x vinst på medellång sikt och upp till 50x på längre sikt. Vi baserar vår förutsägelse på de historiska rörelserna av andra memes som Dogecoin och Shiba Inu pris. Dessa tokens har stigit med mer än 100 gånger sedan de lanserades, och Memeinator kanske inte är ett undantag.

Tidigare i år fick PEPE, en nykomling, mer än 10 000% vinster när den debuterade. Därför är en 10x gainer en konservativ projektion för ett kvalitetsprojekt som Memeinator.

Grunderna är också i linje för att Memeinator ska göra anspråk på en 10x vinst 2024. Projektet har en tydlig färdplan och användningsfall, till skillnad från sina meme-kamrater, som är byggda av ren spänning.

Sedan förköpet lanserades för några veckor sedan har investerare köpt tokens för över 2,499 miljoner dollar. Det robusta förköpet betyder ett projekt som redan har vunnit investerarnas hjärtan. En spekulation efter noteringen skulle kunna göra det möjligt för tokenen att få en omedelbar inverkan och driva på priset.

Är det här den bästa tiden att köpa Memeinator?

Copy link to section

Precis som alla andra förköp, njuter investerare av de initiala vinsterna när tokenen blir tillgänglig på börser. Att köpa Memeinator i förköp kan därför tilltala investerare som vill dra nytta av vinster efter notering.

Memeinators förköp är också spännande, och tidiga köpare har en unik fördel gentemot efterkomna. Tokenpriset stiger i varje steg, vilket ger avkastning till tidiga stödjare. Till exempel är tokenen nu värderad till $0,0166 i steg 10. När förköpet öppnade köpte investerare den för mycket mindre, $0,01.

I enkel logik spenderar du mindre på att köpa i ett tidigt skede än senare, med 19 fler steg kvar. Projektet ger en avkastning på 132% under hela förköpet, med steg som rensas snabbt. Således kan det vara den bästa tiden att samla på sig tokenen innan priset stiger.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.