Uber ser ett nytt rekordpris när analytiker upprätthåller ett köpbetyg: ska du?

Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER) bröt det potentiella motståndet på $60 mitt i växande hausseartade satsningar. Aktien handlades till 62 $, det högsta sedan mars 2021, utan rekordet 64 $ i februari 2021. Men Uber-köparna är ännu inte klara, eftersom analytiker tror att aktien har mer än 20% uppåtpotential.

Oppenheimer och Fox Advisors är optimistiska att Uber kan gå vidare till priset på $75. Citi-analytiker har en liknande uppfattning, och upprätthåller en hausseartad känsla för den tur-hagliga aktien. Citi ser starka Uber-fundamenten, med hänvisning till flera expansioner och gynnsam fart inom internetsektorn. Analytiker som spåras av TipRanks är lite konservativa och har ett genomsnittligt mål på $64,79 för aktien. Haussebetyg har dock höga prognoser på så mycket som $76.

Ubers robusta betyg säkerhetskopieras i grunden. Aktieuppgångarna följde börsnyheterna om att Uber gick med i S&P 500. Inkluderingen är positiv för Uber eftersom den gör aktien tillgänglig för fler investerare och fonder. Men inkluderingen gav bara bränsle till en aktie som redan väckte hausseartat intresse.

Hittills i år har Uber gått upp nästan 150 %. Vinsterna motsäger en aktieträff på mer än 50 % 2022 när företaget cyklade i det olönsamma territoriet. Uber var också utlämnad till björnar eftersom ledarskaps- och förarrättsfrågor orsakade återvändsgränder. Som den senaste aktieutvecklingen visar är företaget nu till synes ut ur skogen.

Företaget hade ett fantastiskt 2023. Under Q1 steg resor till en kvartalshögsta nivå på 2,1 miljarder. Intäkterna steg med 49 % till 8,6 miljarder dollar (6,75 miljarder ₤), högre än uppskattningar. Under resultatsamtalet sa Uber att de förväntar sig ett rekordår. Synen förstärktes av ett positivt nettoresultat under tredje kvartalet, jämfört med en förlust förra året. Gynnsamma resultat och tillväxt förväntas när Uber rapporterar Q4-resultat i början av nästa år. Som Invezz rapporterade stöder nyckelinnovationer tillväxten, med de senaste S&P-nyheterna som förväntas bli ytterligare ett lyft. Men kommer den positiva aktiebanan att fortsätta enligt analytikernas uppskattningar?

UBER teknisk analys – ett viktigt hinder vid 64?

Source – TradingView

Ubers tekniska analys avslöjar tecken på en aktie som förväntas fortsätta ge uppgångar. Volymindikatorer visar hausseartade intressen. RSI indikerar köparnas dominans på aktien, med ett fortsatt starkt momentum över $60.

Möjligheten för Uber att slå $75 beror dock på om köpare kommer att vinna den tekniska striden på $62-$64. Aktien har bromsat något på denna nivå, vilket höll tillbaka den 2021. Som sådan kan Ubers pris komma att korrigeras innan ytterligare utveckling. Konsensusuppskattningar som stöder det genomsnittliga målet på $64 på TipRanks förstärker också uppfattningen. Tvärtom, ett lyckat breakout på $64 kommer att sätta Uber till ett nytt rekordpris.

Sammanfattning

Uber-aktien är hausse, men sentimentet kan förändras när priset når ett avgörande motstånd över $60. En potentiell korrigering hägrar, men farten är tillräckligt stark för att tvinga fram ett breakout. Ett analytikermål på 75 dollar är realistiskt eftersom Uber är fortsatt starkt i grunden. Att köpa Uber rekommenderas vid en korrigering eller efter ett breakout.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.