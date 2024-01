Januarieffekten kommer och Memeinator (MMTR) kan dra nytta av det

Kryptovalutor, aktier och råvaror drog sig tillbaka på fredagen när de flesta investerare stängde sina böcker för året. Dow Jones och Nasdaq 100-indexen backade med över 30 punkter medan guld, silver och koppar sjönk med minst 0,50%. På liknande sätt backade Bitcoin till $42 000 medan mynt som Ethereum, Solana och Dogecoin föll med över 3%.

Denna reträtt förväntas vanligtvis eftersom fredagen var årets sista handelsdag för aktier och kryptovalutor. Som ett resultat uppstod ett visst säljtryck när investerare stängde sina böcker inför början av 2024 nästa vecka.

Januarieffekten kommer

Ändå finns det en sannolikhet att kryptovalutor och andra tillgångar kommer att studsa tillbaka i januari. Detta kommer att hända på grund av en situation som kallas januarieffekten, där tillgångar tenderar att öka i början av året.

Vi såg den effekten fungera bra i januari 2023. Under den perioden hoppade Solana från cirka $1,50 och nådde en topp på $8. På liknande sätt steg Bitcoin från cirka $16 000 till en topp på över $24 000 i början av februari. Dessa rallyn lade grunden för den starka insatsen under året.

Samma utveckling hände på aktiemarknaden. Till exempel hoppade det tekniktunga Nasdaq 100-indexet från $10 673 den 2 januari till $12 886 i slutet av månaden. Blue-chip Dow Jones-index steg från $32,497 till $34,388 under samma period.

Denna prestation har fungerat bra under åren och 2024 kommer sannolikt att följa samma trend. Dessutom finns det många katalysatorer för ett stort hopp i globala tillgångar under denna period. För det första har inflationen sjunkit kraftigt i de flesta länder som i USA och Europa. Som ett resultat förväntar sig de flesta ekonomer att Federal Reserve kommer att leverera flera räntesänkningar under 2024.

Räntesänkningar kommer sannolikt att leda till att investerare pressar sina pengar till mer riskfyllda tillgångar som aktier och kryptovalutor. Under de senaste två åren har fonder flyttat sitt torra krut till mindre riskfyllda tillgångar som korta statsobligationer.

Det finns andra potentiella katalysatorer för kryptovalutor när vi börjar 2024. SEC förväntas godkänna en spotbitcoin ETF medan halvering är bara fyra månader bort.

Memeinator kommer att gynnas

Dessa medvindar kommer sannolikt att gynna Memeinator, ett av flera kommande meme-mynt på marknaden. Tokenen syftar till att dra fördel av det pågående kryptorallyt eftersom den förbereder sig för att bli offentlig snart.

Dess skapare har redan samlat in över 2,7 miljoner dollar från globala investerare. Enligt sin hemsida har Memeinator nu flyttat till steg 10 och förväntas fortsätta till steg 20. Priset på MMTR-tokenen ökar i varje steg och du kan köpa tokenen här.

Till att börja med, medan Bitcoin och andra stora tokens gick bra 2023, gjorde meme-mynt som Bonk och Pepe mycket bättre. Bonkpriset steg med mer än 1 265%. Pepe sköt i höjden med över 350%. Som ett resultat skapade dessa tokens flera miljonärer.

Att investera i förköp innebär ändå risker. Därför bör du alltid använda korrekta riskhanteringsstrategier när du allokerar medel till MMTR-tokenen. Till exempel bör du bara investera fonder som du har råd att förlora. Du bör också diversifiera dina kryptoinnehav.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.