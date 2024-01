Vitalik Buterin delar uppdaterad färdplan 2024 för Ethereum

Ethereums färdplan för 2024 kommer att ha “relativt få förändringar”, konstaterade blockchain-plattformens grundare Vitalik Buterin i ett inlägg som delas på X (tidigare Twitter).

Buterin beskriver sex färdplansmål för Ethereum 2024

Copy link to section

I sin uppdatering säger Buterin att den tekniska vägen för världens största proof-of-stake-nätverk (PoS) fortsätter att bli tydligare när fokus på sex viktiga milstolpar i färdplanen stelnar. De sex tekniska utvecklingsstadierna för Ethereum inkluderar sammanslagning, uppsving, gissel, rand, utrensning och splurge.

By popular demand, an updated roadmap diagram for 2023! pic.twitter.com/oxo58A2KuG — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 30, 2023

Inför 2024 håller utvecklingen efter Merge och Surge på att stelna när det gäller rollen som single slot finality (SSF) respektive cross-rollups/interop.

“Single slot finality (SSF) roll i post-Merge PoS-förbättring håller på att stelna. Det börjar bli tydligt att SSF är den enklaste vägen för att lösa många av Ethereum PoS-designens nuvarande svagheter”, konstaterade Buterin.

Ethereums grundare avslöjade också att det finns en liten omdesign för gissel, med justeringarna som syftar till att “bekämpa ekonomisk centralisering i PoS i allmänhet.” Detta kommer att vara inom två nyckelområden – MEV och allmänna intressegrupperingsfrågor.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Betydande utveckling runt kanten har också inträffat, och Buterin förväntar sig att mer kommer att hända under det kommande året, särskilt när Verkle-träden närmar sig inkludering. Andra anmärkningsvärda aspekter av smarta kontraktsnätverkets tekniska inriktning inkluderar en krympt “tillståndsförfallotid” och verifierbara fördröjningsfunktioner (VDF).

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

“Djup krypto (t.ex. fördunkling) och fördröjningskrypterade mempooler har lagts till för att spegla det växande forskningsintresset för dessa ämnen”, skrev han.

Ethereums övergång från ett proof-of-work (PoW) blockchain-nätverk till proof-of-stake (PoS) i september 2022 via Merge var en stor milstolpe. Med PoS sjönk nätets energiförbrukning med 99,9 %.

År 2023 aktiverades Shanghai-uppgraderingen, vilket förde blockkedjan till en ny era när insatsuttag gick live. Betydelsen av detta kunde observeras över hela DeFi-utrymmet.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.