Här är en översikt över vad Metacade har planerat för 2024

Metacade – en blockkedje-baserad spelplattform ser ut att vara positionerad för ett solidt 2024 även om den redan avslutade det senaste året på en starkt positiv ton.

En glimt av hur 2023 såg ut för Metacade

Copy link to section

GameFi-plattformen gick live med sin offentliga betalansering den sista veckan i november och avslutade det senaste året med över 26 000 spelare och kryptoentusiaster.

Dess verkställande direktör anslöt sig nyligen till NeoTokyoCode och upprepade projektets åtagande att bli ledande inom Web3 -spel. Några av de anmärkningsvärda spelen som nu finns tillgängliga på Metacade inkluderar Shockwaves, Definity Legend, Great Escape och Heroes Battle Arena.

Strategiska partnerskap är verkligen det som definierade 2023 för Metacade. Plattformen kom tillsammans med sådana som Meta Strikers, Aether Games, Meta Studio, Love Monster NFT, Moon Bio Studios och många andra under det senaste året.

Och allt detta kommer sannolikt att fortsätta i full gång under 2024, enligt de ambitiösa planer som Metacade har lagt upp för i år. Läs mer om plattformens mål för i år på dess hemsida här.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Metacade utforskar AR/VR-spel i år

Copy link to section

Metacade förväntas introducera Meta Grant – ett bidragsprogram i år via Itch.io.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Web3-communityt som har åtagit sig att föra blockkedje-entusiaster och spelare samman kommer också att lansera en marknadsplats för NFT:er (non-fungible tokens) under de kommande månaderna.

Nu när Metacade redan har lagt till ett gäng nya spel till sin plattform, förväntas dess nästa satsning vara i förstärkt verklighet eller virtuell verklighet (AR eller VR). Projektet kommer att fortsätta att leta efter strategiska partnerskap för att leverera på de tidigare nämnda planerna.

I jakten på en förvandling till ett solidt globalt spelekosystem, har Metacade signalerat åtagande att även fördubbla marknadsföringen.

Observera att Metacade ännu inte är en helt decentraliserad autonom organisation eller en DAO men den siktar på att nå den milstolpen i slutet av 2024. Du kan gräva djupare i Metacade på dess webbplats på den här länken.

Metacade lanserar en jobbnämnd 2024

Copy link to section

Det är värt att nämna här att CertiK redan har godkänt Metacade som en säker och transparent blockkedje-plattform efter en ganska djupgående granskning.

Hittills har användare flera sätt att tjäna på Metacade, tack vare dess spännande Play2Earn-modell. Men medlemmar i den här communityn kan också spendera MCADE-tokens för att delta i spelturneringar – att vinna gör dig berättigad att tjäna belöningar.

Slutligen belönar Metacade också sina användare för att de engagerar sig med andra medlemmar, publicerar recension eller på annat sätt bidrar till plattformen.

Utöver det kommer Metacade under det sista kvartalet i år att införa en jobbtavla, enligt whitepapern på dess webbplats.

Det kommer att göra det möjligt för spel- och Web3- företag i stort att annonsera om de roller som medlemmar av communityn kommer att kunna ansöka om beroende på deras kompetens och erfarenhet för att få ett nytt jobb i en nisch som de håller åh-så dyrbar.

Klicka här för att veta mer om hur den här jobbstyrelsen sannolikt kommer att fungera.

Är $MCADE en bra investering just nu?

Copy link to section

Observera att allt på Metacade drivs av dess inhemska token som kallas $MCADE.

Det är för närvarande prissatt till över 15% lägre än vad det var värt i slutet av förköpet i mars 2023. Men återgången kan bara vara en möjlighet att investera med tanke på att det finns så mycket spännande som den här plattformen har planerat för 2024.

En ny insatspool som den lanserade i oktober förra året och det genombrottssamarbete som den annonserade med Polygon ungefär samtidigt gör den till en attraktiv investeringsmöjlighet.

Kryptomyntet är för närvarande listat på en decentraliserad börs – Uniswap – och tre centraliserade (Bitget, BitMart och Coinstore).

Kryptoutrymmets bredare medvind, vare sig det är relaterat till det väntande godkännandet av en Spot Bitcoin ETF eller att den amerikanska centralbanken byter till att sänka räntor kan också gynna $MCADE 2024.

Intresserad av att investera i Metacade ($MCADE)? Besök webbplatsen för att ta reda på hur.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.